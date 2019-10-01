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EROFF'tan Artvin ve Sivas çıkarması

1 saat önce

Erzincan Off-Road Kulubü(EROFF) geçtiğimiz hafta sonunda Artvin ve Sivas illerinde düzenlenen yarışlara katılarak Erzincan'ı başarıyla temsil etti.

EROFF'tan Artvin ve Sivas çıkarması, System.String[]

Erzincan Off-Road Kulubü(EROFF) geçtiğimiz hafta sonunda Artvin ve Sivas illerinde düzenlenen yarışlara katılarak Erzincan'ı başarıyla temsil etti.


Geçtiğimiz hafta sonunda Artvin Yusufeli ve Sivas Off-Road kulüpleri tarafından düzenlenen yarışlara Erzincan'dan 5 ekip katıldı. Kıyasıya geçen mücadelelerde zamana karşı yarışan ekipler Erzincan'ı başarıyla temsil etti. Eroff Kulüp Başkanı Sinan Deniz, aynı tarihe rastlayan yarışlara Erzincan'dan iki ayrı gurup olarak katıldıklarını belirterek; " Kulüp üyelerimize ve katılan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum büyük bir özveriyle yarışlarda ilimizi en iyi şekilde temsil ettiler. Sezonun son organizasyonları olması nedeniyle ilgi büyüktü, kulübümüzün bayrağını bu yarışlarda dalgalandırdık, bizlere gösterilen ilgi ve alakadan dolayı kardeş kulüplere de teşekkür ediyorum. EROFF Erzincan'ın tanıtımında, turizmin gelişmesinde önemli organizasyonlarda yer almaya devam edecektir" diye konuştu. - ERZİNCAN

Yusufeli, Artvin, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:32 Kaynak: İHA
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