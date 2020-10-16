Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Afyonkarahisar il kongresine davet etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti'nin Afyonkarahisar'da kurulduğunu hatırlatarak yakın zamanda yapılacak olan il kongresine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti.

Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Parti binasında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Uluçay, Veysel Eroğlu'na teşekkür ederek, Türkiye'ye Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmayanı AK Parti'nin yaptığını söyledi.

Eroğlu ise AK Parti'nin Afyonkarahisar'da kurulduğunu hatırlatarak, bunun kendileri için bir mutluluk olduğunu ifade etti. Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız AK Parti için burayı seçti. Çünkü burası şehitler diyarıdır. Allah'a şükür AK Parti 18 yılda çok büyük hizmetlere mührünü vurdu. Gerçekten nereden nereye geldik. Tabi, AK Parti Afyon'da da vatandaşlarımızın büyük desteğini aldı. Neredeyse Afyon'da her 3 kişiden 2 kişi AK Partili diğerleri de AK Parti aday adayı. İnşallah yeni başkanımız AK Parti bayrağını daha da zirveye taşıyacaktır. Gerçekten Afyonkarahisarlıları hemşerilerimiz gönülden seviyorum. Onları hizmet etmek bizim için bir ibadettir. İbadet aşkıyla çalışıyoruz. Bizde ömrümüzün sonuna kadar bu güzel diyara, ülkemize ve İslam alemine hizmet etmenin gayreti içeresindeyiz. Çünkü bizim anlayışımız bu böyle yetiştik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyeceğiz mademki AK Parti Afyon'da kuruldu. Lütfen Afyon'daki il kongresine sizi bekliyoruz." - AFYONKARAHİSAR