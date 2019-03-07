Eroğlu, İnşaat Çalışmaları Son Aşamaya Gelen Afyonkarahisar Kent Meydanını İnceledi

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, inşaat çalışmalarında incelemeler yaptığı Afyonkarahisar Kent Meydanı'nın Türkiye'ye örnek olacağını dile getirdi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, inşaat çalışmalarında incelemeler yaptığı Afyonkarahisar Kent Meydanı'nın Türkiye'ye örnek olacağını dile getirdi.



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Milletvekili Veysel Eroğlu ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek ile beraber inşaat çalışmaları son aşamaya gelen Cumhuriyet Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Eroğlu, Meydan Projesi'nin Türkiye'ye örnek olduğuna dikkat çekerek, "Her şehrin bir meydanı vardır. Ama Afyonkarahisar'da meydan yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde ilimize Afyon'unda bir meydana ihtiyacı olduğunu ifade ederek dönemin Valisi'ne, bana ve Belediye Başkanımıza talimat verdi. Neticede güzel bir proje yapıldı. Örnek bir proje. 320 araçlık otoparkın yanında Ramazan aylarında vatandaşlarımıza verilecek iftar yemekleri için yemekhanemiz var. Gelen misafirlerimizin araçlarını park edeceği otoparkı, meydan düzenlemesi ve sosyal aktiviteleriyle meydanımız muhteşem oldu. Afyonkarahisar'a dışardan gelen misafirlerimiz için otopark, büyük avantaj olacak. Otoparkına araçlarını park eden araç sahipleri esnafımızı rahatlıkla gezerek ticaret akışına da büyük hareketlilik getirecek" dedi.



Meydanın Afyonkarahisar'a kazandırılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanı Burhanettin Çoban olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik eden Milletvekili Eroğlu; "25 milyon lira maliyetli bir vizyon projeyi hayata geçirmek hiçte kolay değil" dedi.



AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek'in AK Parti il başkanlığı döneminde Afyon'a çok büyük yatırımların gelmesine vesile olduğunu ifade eden Milletvekili Eroğlu; "Afyon'un yerli, milli, ilimizin bütün meselelerini bilen, Burhanettin Çoban Başkanımızla birlikte büyük projelerde emeği olan Mehmet Zeybek Başkanımız var. Afyon'a zeybek yakışır diyoruz. Allah nasip ederse Belediye Başkanı olduğu zaman buranın da açılışını gerçekleştirecek" dedi.



"Meydan Afyonkarahisar için büyük kazanç"



Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı'nın kentin gelişimi için büyük bir şans olduğunu kaydeden AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek ise "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bakanımızın desteği ve Belediye Başkanımızın gayretleriyle hükümet binasının yıkılıp böyle bir meydan kazandırılması Afyonkarahisar için çok büyük bir şans. Buraya sadece bir meydan kazandırılmadı, aynı zamanda burada bir otoparkın olması da şehir trafiğini rahatlatmak adına büyük bir avantaj. Afyonkarahisarlı vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri, gezebilecekleri bir meydanı kazandırdığı için başta Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar

Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı

Brexit İçin Son 22 Gün

Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak