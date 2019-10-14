Son Dakika Haberleri: Eroğlu Mahallesi'ne 40 Bin metrekarelik üstyapı
Son Dakika Güncel Eroğlu Mahallesi'ne 40 Bin metrekarelik üstyapı

Eroğlu Mahallesi'ne 40 Bin metrekarelik üstyapı

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula'ya bağlı Eroğlu Mahallesi'nde 154 Mahalle Projesi kapsamında hayata geçirdiği 40 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Eroğlu Mahallesi'ne 40 Bin metrekarelik üstyapı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile il genelindeki yerleşim yerlerini adeta yeniden inşa ediyor. MASKİ, Kula ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi'ndeki çalışmalarını da hızla sürdürüyor. 24 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon şebekesi imalatının ardından, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekiplerince 40 bin metrekarelik kilit parke ve bordür taşı uygulaması gerçekleştiriliyor.

"MAHALLENIN ESKI HALI TOPRAK YOLDU"

Mahalle Muhtarı Ramazan Kutluay, "Mahallemizin taş döşemeleri şuan devam ediyor. Ekipler gayet nizami, güzel bir şekilde çalışıyorlar. Mahallenin eski hali toprak yoldu. En ufak yağmurda çamur içinde kalıyorduk. Yapılan hizmetlerden dolayı mutluyuz. Emeği geçen herkese bu çalışmalar için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:46 Kaynak: Bültenler
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