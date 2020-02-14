Eroğlu, Mersin'de tarihi yerleri gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eroğlu, Mersin'de tarihi yerleri gezdi - Son Dakika

Eroğlu, Mersin'de tarihi yerleri gezdi

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'de tarihi Kızkalesi'ni gezdi, Kıbrıs Şehitler Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eroğlu, Mersin'de tarihi yerleri gezdi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'de tarihi Kızkalesi'ni gezdi, Kıbrıs Şehitler Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.


Mersin'de bir dizi ziyarette bulunan Eroğlu, ardından da Erdemli ilçesini ziyaret etti. Burada Kıbrıs Şahitler Anıtı önünde, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü tarafından karşılandı.


Anıtla ilgili kısa bir bilgi alan Eroğlu, ardından da kendisini karşılayanlarla anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kızkalesi efsanesini sordu


Eroğlu'nun ilçedeki ikinci durağı ise UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi Kızkalesi oldu. Hava şartlarından dolayı kaleyi limandan izleyen Eroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yıldız'dan kale ile ilgili bilgi aldı. Kale ile ilgili efsaneyi de soran Eroğlu, efsaneye dair verilen bilgileri ilgiyle dinledi.


Başkan Yardımcısı Yıldız, bir kahinin krala kızının yılan tarafından sokularak öldürüleceğini haber verdiğini, kralın ise efsaneye göre bu kaleyi yaptırdığını, ancak kız büyüdükten sonra üzüm dolu sepet içinde kaleye giren yılanın kızı sokarak öldürdüğünü anlattı.


Kızkalesi ziyaretinde Eroğlu'na coğrafi işaret tescilli Lamas limonundan yapılan limonata da ikram edildi. - MERSİN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kızkalesi, Kıbrıs, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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