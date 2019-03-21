Eroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Baraj Yanıtı: Google'a Baksın

ESKİ Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki barajlarla ilgili açıklamasına, "Sayın Kılıçdaroğlu Google'a baksın.

ESKİ Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki barajlarla ilgili açıklamasına, "Sayın Kılıçdaroğlu Google'a baksın. Sanırım bakmasını bilmiyor" dedi.



Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısı öncesi gazetecilerle gündeme ilişkin sohbet etti. Veysel Eroğlu, Hatay mitinginde Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan 6 barajın yalan olduğunu, ortada baraj olmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Barajın bulunduğu yerin internetten görüntüsünü ve noktasını gazetecilere gösteren Eroğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yanlış bilgilendirildiğini söyledi. Veysel Eroğlu, 6 barajın da kendi bakanlığı döneminde inşa edildiğini, Hatay'ın memba kalitesinde suyu bu barajlardan elde edilen sudan karşıladığını kaydetti.



Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da yaptığı konuşmayı cep telefonundan gazetecilere dinleten Eroğlu, "Kılıçdaroğlu Hatay'da konuşma yapıyor. Diyor ki; 'Buraya saraydan birisi gelmiş' ama kimi kastediyor bilemiyorum. Saray yok bizde, milletin evi var" dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinletirken gülümseyen Eroğlu, "Senin danışmanın bu işte. Ben de bütün Hatay milletvekillerine Twitter'da paylaştım. Hatay'da şu kadar baraj var. 5 baraj bitti. Reyhanlı Barajı da yeni bitti. Ben ayrılırken 5 baraj ve göletler yapmıştım. Antakya'nın suyu Büyük Karaçay denilen barajdan temin ediliyor. İsteyenlere bu konuda bilgi notu iletebilirim. İsteyen basın mensuplarımızı Hatay'a götürebiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu'na barajların bulunduğu yeri gösteren haritayı da koydum. Kılıçdaroğlu'nun bunları söylemesi bildiğinden değil" diye konuştu.



Bir gazetecinin "Siz Hatay'ın suyu Büyük Karaçay Barajı'ndan geliyor demiştiniz? Sayın Kılıçdaroğlu o suyu içmedi?" sorusuna Eroğlu, "Suyu içmese bile yüzünü yıkamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu Google'a baksın. Sanırım bakmasını bilmiyor. Yanındakine soracağına Google'a baksın" dedi. - Afyonkarahisar

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