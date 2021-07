Eroğlu: Telafide Biz de Varız - Son Dakika

31 Ağustos'ta sona erecek olan Telafi'de Ben de varım" programı Tokat'ta 2 bin öğretmen ve 120 farklı branşta yapılacak 12 bin etkinlik ile start verdi.

Programın GOP Stadyumundaki açılışında konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Telafi eğitiminde biz de varız" diyerek desteğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı ülke genelinde başlatılırken Tokat'ta 31 Ağustos'a kadar devam edecek olan programın açılışı Gaziosmanpaşa Stadyumunda düzenlenen etkinliklerle yapıldı. "Telafide Ben de Varım" programı ile öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri Bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.

MÜDÜR KÜÇÜKALİ: VERİMLİ BİR SÜREÇ OLACAK

Açılış konuşmasını yapan Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Tokat'ta 2 bin öğretmen ve 120 farklı branşta, 12 bin etkinlik yapılacağını duyurdu. İl Müdürü Küçükali "Öğrencilerimiz salgın dolayısıyla uzun süredir okullarından, arkadaşlarından, öğretmenlerinden uzak kaldılar. Bu süreçte kurallara uyarak sabırlı bir şekilde eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Akademik açıdan eksik kalmamak için öğrencilerimiz evlerinde canlı derslerini takip ettiler. Sabırlarından dolayı tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yeni süreçte Milli Eğitim Bakanlığımız öğrencilerimiz için güzel bir yaz tatili programı hazırladı. Bu programa Telafide Ben de Varım dedik. Bu programda öğrencilerimiz için birbirinden keyifli, farklı ve eğlenceli etkinlikler düzenledik. Bu eğitimler hem öğrencilerimiz için hem de aileler için planlandı. 31 Ağustos'a kadar olan yaz tatili sürecini hep birlikte keyifli bir şekilde geçireceğiz. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin akademik gelişmelerine destek olacağız. Aynı zamanda öğrencilerimizin tespit edilen akademik eksiklikleri de yine bu program kapsamında telafi edilecek. 2 aylık telafi eğitimi sürecimizin verimli bir şekilde geçireceğimizi umuyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

BAŞKAN EROĞLU: BİZ DE VARIZ

"Telafide Ben de Varım" programının açılış törenine katılan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ise öğrenci ve öğretmenlerimizi selamlayarak, Tokat Belediyesi'nin de telafi programına katkı sağlayacaklarının altını çizdi. Eroğlu, öğrencilerle sohbet ettiğin ve geçtiğimiz Mart ayından beri okullarından uzak kalan öğrencilerin okullarını özlediğini ifade ederek "2021-2022 Eğitim Öğretim yılanda inanıyorum ki artık okulların açıldığı, zillerin çaldığı ve öğrencilerimizin beraber olduğu günleri şimdiden hayal ediyoruz. İnşallah tez zamanda hepiniz okullarınıza kavuşmuş olursunuz. Öğrenci genelde tatili özler ama sizler görüyorum ki yeter tatil deyip okullarınızı özlemişsiniz. İnşallah okullarımıza kavuşacağız" dedi. "Telafi Eğitiminde Bizde varız" diyen Başkan Eroğlu, "Bizler ecdadımızdan aldığımız güçle, geçmişten aldığımız başarılarla aynı o başarıyı inanıyorum ki sizlerle her alanda elde edeceğiz. Her alanda biz size güveniyoruz, inanıyoruz. Ben de burada bir ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayız. Telafide Varım'da biz de varız Tokat Belediyesi olarak. Biz de buradayız. Bu projede bize ne düşerse, değerli hocalarımıza ve öğrencilerimize buradan söylemek isterim" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİLER

Açılış töreninde ayrıca Okul Sporları Satranç Türkiye Şampiyonasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. "Telafide Ben de Varım" programının açılış törenine Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, Tokat İl Sağlık Müdürü Hacı Ahmet Sümbül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Taştan ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muzaffer Bolat katıldı. Program kapsamında; okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "telafidebendevarim. meb. gov. tr" adresinden erişilebilecek. Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda eğitim faaliyetleri "fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.