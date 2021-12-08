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Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu - Son Dakika

Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu

08.12.2021 14:52

Bolu'da, yaşanan olayda 69,5 kilo eroin dolu valizlerle yakalanan, aralarında emekli astsubay Hasan Poyraz'ın da bulunduğu 5 sanık, 16 yıl ile 30 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılının kasım ayında İstanbul'a uyuşturucu madde taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin bir hafta süren takibi sonucu Bolu'ya giriş yaptığı belirlenen otomobil takibe alındı.

POLİSİ FARK EDİNCE VALİZLERİ YOL KENARINA ATTILAR

Sürücü, polisleri fark edince uyuşturucu bulunan valizleri yol kenarına atıp, kaçtı. Polis, aracın yolunu keserken, 5 kişi gözaltına alındı. Valizlerden, o dönem piyasa değeri 35 milyon TL olan 69,5 kilo eroin çıktı. Gözaltına alınan emekli astsubay Hasan Poyraz (46), Alaattin Emen (31), Bülent Kalkan (43), Ramazan Tatar (39) ve Mehmet Aydemir (36) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmaya çalışmışlardı! Yakalanan emekli astsubay ile 4 sanığın cezası kesildi

"PİŞMANIZ" DEDİLER

Yürütülen soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklara son sözleri soruldu. Sanıkların tamamı olaydan dolayı pişman olduklarını söyledi.

Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmaya çalışmışlardı! Yakalanan emekli astsubay ile 4 sanığın cezası kesildi

16 YIL İLA 30 YIL ARASINDA DEĞİŞEN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Hasan Poyraz'a 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 112 bin 500 lira adli para cezası, Alaattin Emen'e 30 yıl hapis ve 225 bin lira adli para cezası, Bülent Kalkan'a 25 yıl 3 ay 22 gün ve 168 bin 400 lira adli para cezası, Ramazan Tatar'ı 25 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 168 bin 400 lira adli para cezası, Mehmet Aydemir'e ise 25 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ile 168 bin 400 lira adli para cezası verdi.

Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmaya çalışmışlardı! Yakalanan emekli astsubay ile 4 sanığın cezası kesildi
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu

Astsubay, Emekli, Eroin, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu - Son Dakika
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