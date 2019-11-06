Son Dakika Haberleri: Eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı, eşi serbest
Son Dakika Güncel Eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı, eşi serbest

Eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı, eşi serbest

7 saat önce

ADANA'da bir otomobilde yapılan aramada 15 kilo 132 gram eroin ele geçirildi.

Eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı, eşi serbest, System.String[]

ADANA'da bir otomobilde yapılan aramada 15 kilo 132 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı, eşi ise adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Polis, sürücü Vedat A. (27) ve yanındaki eşi Asiye A. (25) ve 1 yaşındaki kızlarını otomobilden indirip, arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın kaporta bölümüne gizlenmiş 7 paket içinde 15 kilo 132 kilo eroin ele geçirildi. Vetat ve Asiye A. çifti gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan çiftten Vedat A. tutuklandı, Asiye A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:07 Kaynak: DHA
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