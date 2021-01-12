Eroin enjekte ettikleri kadının ölümüne sebep olan sanıklara hapis cezası - Son Dakika

Eroin enjekte ettikleri kadının ölümüne sebep olan sanıklara hapis cezası

12.01.2021 14:53
Eroin enjekte ettikleri kadının ölümüne sebep olan sanıklara hapis cezası, System.String[]

Ankara'da tanıştıkları kadına eroin enjekte ederek ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan Abdulhalim Cebeci ve Uğur Kara'ya, "olası kastla adam öldürmek" suçundan 16 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Ankara'da tanıştıkları kadına eroin enjekte ederek ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan Abdulhalim Cebeci ve Uğur Kara'ya, "olası kastla adam öldürmek" suçundan 16 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Damla Kiraz'ın ölümüne ilişkin detaylar Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında yer aldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır ile üye hakimler Nazife Çoruh ve Fadimana Akyıldız Keleş imzasını taşıyan gerekçeli karara göre, Cebeci ve Kara, bir akaryakıt istasyonunda o esnada alkollü olan Damla Kiraz ile tanıştı.

Bir süre burada sohbet eden üçlü, daha sonra araca binerek istasyondan ayrıldı. Cebeci ve Kara, uyuşturucu temin ettikten sonra Kiraz'ın Keçiören'deki evine gitti.

Burada sanıklar, Kiraz'a eroin enjekte etti. Bir süre sonra Kiraz'ın fenalaşması üzerine Cebeci ve Kara, kadını evden çıkararak bir hastanenin acil servisine bıraktı, ardından buradan ayrıldı.

Olayı anlattıkları arkadaşları ihbar etti

Sanık Cebeci, yaşadıklarını bir arkadaşına anlattı. Sosyal medyadan kadının öldüğünü öğrenen Cebeci'nin arkadaşı N.D. emniyete giderek bu durumu ihbar etti.

N.D. ifadesinde, Cebeci'nin alkollü olan ve kolundaki şırınga izinden uyuşturucu kullandığını anladığını söylediği kadına şırıngayla eroin enjekte ettiğini söylediğini aktararak, "Kadının 5 dakika sonra simsiyah olduğunu söyledi. Kadını diğer arkadaşıyla hastaneye bırakıp kaçmışlar. Diğer arkadaşı 'Kimseye söylemezsen ortaya çıkmaz.' demiş." beyanında bulundu.

İhbar sonrası Cebeci ve Kara hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "olası kastla adam öldürme" suçlarından dava açıldı.

Sanıklar mahkemedeki savunmalarında uyuşturucu ticareti yapmadıklarını iddia etti.

Kiraz'ın rızasıyla evine gittiklerini söyleyen Cebeci, "Ben ve kadın uyuşturucu kullanmaya karar verdik. Ben üzerimdeki kokaini o da üzerindeki eroini şırınga yöntemiyle kullandık. Uyuşturucu kullanımının ardından kanepeye uzanan kadının nabzı ve solunumu yavaşladı. Bir sıkıntı olabilir düşüncesiyle Uğur kadını sırtladı ve aracına bindirerek özel hastaneye götürdük." ifadesini kullandı.

Kara ise kendisinin uyuşturucu kullanmadığını, ikilinin uyuşturucu alırken balkonda olduğunu ve kadının uyuşturucuyu kendisinin mi yoksa diğer sanığın mı koluna enjekte ettiğini bilmediğini söyledi.

Yargılama sonucu mahkeme, iki sanığa da "olası kastla adam öldürme" suçundan 16 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

Gerekçeli kararda, "Sanıkların aşırı derecede alkollü ve kolundaki şırınga izinden uyuşturucu kullandığını anladıkları kadına şırıngayla eroin maddesi vererek ma?tülenin ölebileceğini öngörüp buna rağmen eylemlerine devam ettikleri ve ma?tüleyi olası kastla öldürdükleri anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Kamera kayıtları dava dosyasında yer aldı

Kiraz'ı ölüme götüren süreçteki güvenlik kamera kayıtları, dava dosyasına girdi.

Görüntülerde, Kiraz'ın aracıyla benzinliğe girişi, daha sonra da sanıklarla bir süre sohbet ettikten sonra akaryakıt istasyonundan ayrılmaları yer aldı.

Kiraz'ın evinin yakınlarındaki kamera kayıtlarına da ma?tüle ile Cebeci ve Kara'nın araçtan inerek eve geçişleri, bir saati aşkın süre sonra da bilinci yerinde olmadığı anlaşılan Kiraz'ın araca bindirilmesi bu kişilerin bölgeden ayrılmaları yansıdı.

Görüntülerde son olarak, Cebeci ve Kara'nın Kiraz'ı hastaneye bırakmaları ve buradan ayrılmaları yer aldı.

Uyuşturucu, Ankara, ihbar, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eroin enjekte ettikleri kadının ölümüne sebep olan sanıklara hapis cezası - Son Dakika


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