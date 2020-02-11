Eroin ve kokain ile yakalanan genç tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da kokain ve eroin ile yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları G.D. ve Ö.K. isimli şüphelilerle ilgili operasyon düzenledi. İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi ile Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki adreslerde yapılan aramalarda 2 paket halinde 1,05 gram kokain maddesi, 2,3 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 117 adet uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyal ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.K. ve G.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen G.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ö.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN