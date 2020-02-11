Eroin ve kokain ile yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eroin ve kokain ile yakalandılar - Son Dakika

Eroin ve kokain ile yakalandılar

6 saat önce

Samsun'da 2 kişi kokain, eroin ve tabancayla yakalandı.

Eroin ve kokain ile yakalandılar, System.String[]

Samsun'da 2 kişi kokain, eroin ve tabancayla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları G.D. ve Ö.K. isimli şüphelilerle ilgili operasyon düzenledi. İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi ile Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki adreslerde yapılan aramalarda 2 paket halinde 1,05 gram kokain maddesi, 2,3 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 117 adet uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyal ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.K. ve G.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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