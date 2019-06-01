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Eroine 'baharat' kamuflesi...Eskişehir'de 52 kilo 700 gram eroin yakalandı

40 dakika önce

Eroine 'baharat' kamuflesi...Eskişehir'de 52 kilo 700 gram eroin yakalandı Narkotik köpeği koku almasın diye eroinin üzerine baharat koymuşlarESKİŞEHİR - Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan ve aranan araçta 52 kilo 700 gram eroin ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Eroine 'baharat' kamuflesi... Eskişehir'de 52 kilo 700 gram eroin yakalandı
Narkotik köpeği koku almasın diye eroinin üzerine baharat koymuşlar
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan ve aranan araçta 52 kilo 700 gram eroin ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışma neticesinde uyuşturucu madde yüklü olabileceği değerlendirilen bir araca müdahale edildi. Araçta bulunan 2 şahıs yakalanırken, alınan karara istinaden yapılan aramada 52 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslara, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında yasal işlem yapıldı.
Eroine 'baharat' kamuflesi
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile KOM Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından plakası belirlenen ve Eskişehir- Ankara karayolunda durdurulan araçta narkotik madde aram köpeği yardımıyla detaylı arama yapıldı. Şahısların aracın taban döşeme kısmına sakladıkları eroin maddelerinin narkotik köpeği koku almasın diye üstlerine baharat koydukları öğrenildi.
Eroine 'baharat' kamuflesi...Eskişehir'de 52 kilo 700 gram eroin yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Eskişehir, 3. Sayfa
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