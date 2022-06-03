Eroini, dolu metal içki kutusuna gizlemiş - Son Dakika
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Eroini, dolu metal içki kutusuna gizlemiş

03.06.2022 11:36
Eroini, dolu metal içki kutusuna gizlemiş

Çatalca'da bir eve yapılan uyuşturucu baskınında dolu metal içki kutusu içerisine gizlenmiş halde 1,07 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Çatalca'da bir eve yapılan uyuşturucu baskınında dolu metal içki kutusu içerisine gizlenmiş halde 1,07 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 01 Haziran'da Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri Y.A. isimli şahsı şüphe üzerine durdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 0,71 gram eroin ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi B.Ç. isimli şahıstan temin ettiği anlaşıldı. Bunun üzerinde B.Ç. isimli şahsın ikamet adresi tespit edildi. B.Ç, aynı gün adreste yapılan kontrolde yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise, dolu metal içki kutusu içerisine gizlenmiş halde 1,07 gram eroin maddesi, 1 adet cam payp, 1 adet alüminyum folyo, 1 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 705 lira ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden, "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında işlem yapılan Y.A., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, B.Ç. isimli şahıs ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Çatalca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eroini, dolu metal içki kutusuna gizlemiş - Son Dakika


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