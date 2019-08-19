Son Dakika Haberleri: Eroini ıslak mendil paketine gizlemiş
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Eroini ıslak mendil paketine gizlemiş

1 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durdurulan şüphelinin üzerindeki ıslak mendil paketinde 20 gram eroin ele geçirdi.

Eroini ıslak mendil paketine gizlemiş, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durdurulan şüphelinin üzerindeki ıslak mendil paketinde 20 gram eroin ele geçirdi.
Sarayköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde, uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında denetim yaptı. Hareketlerinden şüphelenilen kişiyi durduran polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı. Şüphelinin üst aramasında, ıslak mendil paketine gizlenen 20 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.


Sarayköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:28 Kaynak: DHA
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