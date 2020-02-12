Eroini, kamyonetin kasa kapağının demirlerine gizlemişler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eroini, kamyonetin kasa kapağının demirlerine gizlemişler - Son Dakika

Eroini, kamyonetin kasa kapağının demirlerine gizlemişler

18 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, kamyonetin kasa kapağının demirlerine gizlenmiş vaziyette 23 kilogram eroin ele geçirildi.

Eroini, kamyonetin kasa kapağının demirlerine gizlemişler, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, kamyonetin kasa kapağının demirlerine gizlenmiş vaziyette 23 kilogram eroin ele geçirildi.


Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığını talimatları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon geçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "11 Şubat'ta günü Midyat ilçesinde durdurulan kamyonette yapılan arama sırasında Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine, aracın kasa kapakları demirlerine gizlenmiş 176 paket halinde toplam ağırlığı 23 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak 2 iki şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınmış olup, çıkarıldıkları adli makamlarca 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış diğer 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN

Mardin, Midyat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:26 Kaynak: İHA
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