Eroini, Kıyafetlerinin Özel Bölümlerine Saklamış
1 saat önce
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden R.D. (27) isimli yolcunun çantası, ayakkabısı ve montundaki özel bölümlerde 470 gram eroin ele geçirildi.
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden R.D. (27) isimli yolcunun çantası, ayakkabısı ve montundaki özel bölümlerde 470 gram eroin ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu İstanbul'a giden bir otobüsteki yolcunun uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Ekipler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan R.D.'nin üzerindeki kıyafetleri ve eşyalarında narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramalarda R.D.'nin çantası, ayakkabısı ve montunun içindeki özel bölümlerde 470 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Bolu
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:14 Kaynak: DHA
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