Eroini Yutarak Türkiye'ye Getirdi
1 saat önce
Yurt dışından gelen B.D. isimli bir şahıs, küçük paketler halinde sarılmış eroinleri yutarak Türkiye'ye getirdi.
Yurt dışından gelen B.D. isimli bir şahıs, küçük paketler halinde sarılmış eroinleri yutarak Türkiye
'ye getirdi. Mersin
polisi tarafından yakalanan şahsın midesindeki uyuşturucu, ameliyatla çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, B.D. isimli bir şahıs yurt dışından Türkiye'ye gelirken küçük paketler halinde sarılmış eroin maddesini yuttu. Alınan istihbarat sonrasında şahsın Mersin'e geldiğini belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaları neticesinde B.D., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Doğal yollardan midesindeki paketleri çıkartamayan şahıs, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan şahsın midesinden, 2'si patlamış halde olmak üzere 15 paket halinde 192 gram eroin çıkarıldı.
Gerekli tedavisinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:11 Kaynak: İHA
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