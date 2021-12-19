Eroinle yakalanan genç gözaltına alındı - Son Dakika

Eroinle yakalanan genç gözaltına alındı

AKSARAY - Aksaray'da bekçilerin duyarlı çalışması sonucu üzerinde eroinle yakalanan genç, gözaltına alındı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Kapalı Çarşıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kapalı Çarşıda devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir genci durdurdu. Şahsın Recep E. olduğunu tespit eden bekçiler, tedirgin şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenerek üst araması yaptı. Yapılan aramada gencin üzerinden bir miktar eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan kelepçe takılarak gözaltına alınan genç, olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince polis otosuna alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sağlık kontrolünden sonra genç sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.