Eroinle yakalanan Kadir Şeker'in kurtardığı kadın ve birlikte yaşadığı kişi tutuklandı - Son Dakika

Eroinle yakalanan Kadir Şeker'in kurtardığı kadın ve birlikte yaşadığı kişi tutuklandı

30.11.2020 17:45
Eroinle yakalanan Kadir Şeker'in kurtardığı kadın ve birlikte yaşadığı kişi tutuklandı, System.String[]

Konya'da bir parkta şiddet görürken, kendisine şiddet uygulayan sevgilisine müdahale ederken ölümüne neden olan Kadir Şeker tarafından kurtarılan Ayşe Dırla, birlikte yaşadığı kişinin de içinde bulunduğu otomobilde 900 gram eroin maddesiyle yakalandı.

Konya'da bir parkta şiddet görürken, kendisine şiddet uygulayan sevgilisine müdahale ederken ölümüne neden olan Kadir Şeker tarafından kurtarılan Ayşe Dırla, birlikte yaşadığı kişinin de içinde bulunduğu otomobilde 900 gram eroin maddesiyle yakalandı. Gözaltına alınan Ayşe Dırla ve beraberindeki kişi sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde operasyon düzenleyen narkotik polisi, bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Murat H. (26) ve Ayşe Dırla (35) gözaltına alındı. Gözaltına alınan Murat H. ve Ayşe Dırla, sağlık kontrolünün ardından "uyuşturucu madde ticari yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Murat H. ve Ayşe Dırla, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı kurtarmak için katil olmuştu

Gözaltına alınan şüphelilerden Ayşe Dırla'nın, sevgilisi tarafından bir parkta şiddet görürken Kadir Şeker tarafından kurtarılan kadın olduğu öğrenildi. Kamuoyunu uzun bir süre meşgul eden Kadir Şeker, Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuştu. Yaşanan olayın ardından Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker, "kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme tarafından ceza 12,5 yıla indirilmişti. Kadir Şeker'in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kadir Şeker'e verilen haksız tahrik indirimini en üst sınırdan uygulanması talebiyle ve tutukluluk halinin devamı kararı için de Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunmuştu. - KONYA

Eroinle yakalanan Kadir Şeker'in kurtardığı kadın ve birlikte yaşadığı kişi tutuklandı
Eroinle yakalanan Kadir Şeker'in kurtardığı kadın ve birlikte yaşadığı kişi tutuklandı

kadir şeker, Şiddet, Eroin, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eroinle yakalanan Kadir Şeker'in kurtardığı kadın ve birlikte yaşadığı kişi tutuklandı - Son Dakika


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