Erol Akın: "Mayıs'a kadar zorlu bir süreç bizi bekliyor. Haziran'da ise ciddi bir doluluk yakalarız" - Son Dakika

Erol Akın: "Mayıs'a kadar zorlu bir süreç bizi bekliyor. Haziran'da ise ciddi bir doluluk yakalarız"

26.01.2021 10:30
Erol Akın:

Tourism Today'in Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınların bugünkü konuğu konaklama sektörünün deneyimli ismi Papillon Otelleri Başkan Yardımcısı Erol Akın oldu. Akın, Tourism Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim'in sorularına dikkat çeken yanıtlar verdi.

Tourism Today'in Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınların bugünkü konuğu konaklama sektörünün deneyimli ismi Papillon Otelleri Başkan Yardımcısı Erol Akın oldu. Akın, Tourism Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim'in sorularına dikkat çeken yanıtlar verdi.

"Deneyimlerimizle yeni sezona hazırlanıyoruz"

İlk olarak pandemi sürecini değerlendiren Papillon Otelleri Başkan Yardımcısı Erol Akın, içinde bulundukları süreci daha önce hiç deneyimlemediklerini belirterek, "Çok krizler gördük ve yaşadık. Pandemi bizim için önemli bir deneyimdi. Bu deneyimle 2021 yılına hazırlanıyoruz" dedi.

"Farklı turist profillerini de ağırladık"

Pandemi sürecinde Türkiye'ye daha önce hiç gelmeyen farklı turist profillerini de ağırladıklarını ifade eden Akın, "Bu kitle bu süreçte Türkiye'yi deneyimleme fırsatı yakaladı. Bu kitle bu sene bizi yine tercih edecek ve bu kitle yeni misafirlere de kapı açacak" şeklinde konuştu.

"Mayıs'a kadar zorlu bir süreç bizi bekliyor"

2021 için "Kolay bir yıl olmayacak" diyen Erol Akın, açıklamalarına şöyle devam etti: "İyi bir yıl olması için öncelikle aşının yaygınlaşması ve vaka sayılarının düşmesi gerekiyor. Şu an iade rezervasyonları geliyor. Aldığım duyumlara göre Avrupa'dan yoğun bir rezervasyon yok. Rakip ülkelerde rezervasyonlar daha hızlı ilerliyor. Bu nedenle Mayıs'a kadar zorlu bir süreç bizi bekliyor. Haziran itibari ile de ciddi bir doluluk yaşayacağımızı düşünüyorum. 2021 yılı için Rusya ve Ukrayna 2021 yılı için en yoğun pazarlar olacak gibi görünüyor. Avrupa pazarı ise sın dakika satışları ile ülkemize gelecek."

"İç pazar 2020'den daha iyi olacak"

İç pazara ve iç pazarın önemine de değinen Erol Akın, "İç pazar 2021'de daha iyi olacak" dedi. Akın şöyle konuştu: "Biz Papillon Otelleri olarak iç pazara büyük önem veriyoruz. İç pazarda tanıtım çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. İç pazar bu sene 2020'den daha iyi olacaktır."

"Türkiye turizmine katkı sağlar"

Deneyimli turizmci sezon öncesinde turizm personelinin aşılanmasının sektöre önemli bir katkı sunacağını söyledi. Akın, "Bu konu çok önemli. STK'lar ve Turizm Bakanlığımız bu konu üzerinde düşünmeli. Bu konu Türkiye turizmine çok önemli bir destek verecektir" diye konuştu.

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Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Erol Akın: 'Mayıs'a kadar zorlu bir süreç bizi bekliyor. Haziran'da ise ciddi bir doluluk yakalarız' - Son Dakika Magazin


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