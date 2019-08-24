Son Dakika Haberleri: Erol bedir: adebayor'u pazartesiye yetiştiriyoruz
Son Dakika Spor Haber

Erol bedir: adebayor'u pazartesiye yetiştiriyoruz

40 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Adebayor, resmi imzayı atmadı ama protokolde imzasını attı.

Erol bedir: adebayor'u pazartesiye yetiştiriyoruz, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, " Adebayor, resmi imzayı atmadı ama protokolde imzasını attı. İnşallah pazartesiye yetiştiriyoruz" dedi.
Erol Bedir, MKE Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Medipol Başakşehir'de forma giyen Adebayor'un resmi imzayı atmadığını ancak protokolde imzasını attığını belirten Bedir, Togolu oyuncuyu pazartesiye yetiştireceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erol Bedir'in açıklamaları


İstikbal Mobilya, Adebayor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan: Yusufeli Barajı 2021'de elektrik üretimine başlayacak
Yazar Nilgün Bodur'dan tepki çeken paylaşım: Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum KONYA 20 yerinden bıçaklanıp öldürülen Tuba'nın ağabeyi: Kardeşim mahalle baskısı kurbanı Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 00:34:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erol bedir: adebayor'u pazartesiye yetiştiriyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]