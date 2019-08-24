Erol bedir: adebayor'u pazartesiye yetiştiriyoruz
40 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Adebayor, resmi imzayı atmadı ama protokolde imzasını attı.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:53 Kaynak: DHA
Başkanı Erol Bedir, " Adebayor
, resmi imzayı atmadı ama protokolde imzasını attı. İnşallah pazartesiye yetiştiriyoruz" dedi.
Erol Bedir, MKE Ankaragücü
- İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Medipol Başakşehir
'de forma giyen Adebayor'un resmi imzayı atmadığını ancak protokolde imzasını attığını belirten Bedir, Togolu oyuncuyu pazartesiye yetiştireceklerini söyledi.
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Erol Bedir'in açıklamaları
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