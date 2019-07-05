Son Dakika Haberleri: Erol Bedir dede oldu
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Erol Bedir dede oldu

10 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir dede oldu.

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İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir dede oldu.

Spor Toto Süper Lig'de boy gösteren İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkanlık koltuğunda oturan dede oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetim kurulu üyesi Can Karahasanoğlu ile evli olan Erol Bedir'in kızı Aybüke, dün nur topu gibi bir kız evlat dünyaya getirdi. Erol Bedir'in torununa Anka ismi verildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:07 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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