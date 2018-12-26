Son Dakika Haberleri: Erol Bedir, Kayserispor'un Borcunu Açıkladı

Erol Bedir, Kayserispor'un Borcunu Açıkladı

7 dakika önce

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kulübün borcunu açıkladı.

Erol Bedir, Kayserispor'un Borcunu Açıkladı, System.String[]
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kulübün borcunu açıkladı.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 19 puanla 13. sırada noktalandıran Kayserispor, devre arasında transfer yapamayacak. 1 dönem transfer yasağı bulunan ve bu cezayı devre arasında çekecek Kayserispor'un ne kadar borcu olduğu açıklandı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı kulübün 140 Milyon TL borcu olduğunu açıkladı.

Başkan Erol Bedir, "Çok sıkıntılı günler geçirdik. TFF, her sene kulüplere dağıtması gereken peşinatın yüzde 30'unu verirdi. Bu sene ise bunun yüzde 10'unu ödedi. Döviz dalgalanmasından ötürü BeinSport, güncel kurdan değil anlaşma yapılan kurdan ödeme yaptı. Faizler arttı. Ödemelerimizi güncel kur üzerinden yapmak zorunda kaldık. Dolayısıyla borçlar arttı. Ödeme noktasında çok zorlandık. Sportif başarıdan da uzak kalınca, ekonomik sıkıntı artmıştı" dedi.

Gelinen noktada daha rahat nefes aldıklarını ancak yine de ödeme yapmaları gerektiğini ifade eden Başkan Erol Bedir, "130-140 Milyon TL civarında borcumuz var. İnce hesaba otursam belki 5 eksik belki 5 fazladır. Ancak ortalama böyle. Akhisarspor maçı öncesinde 9 futbolcumuz, kulübümüze ödeme için ihtar çekmişti. Ben, bir kaynak buldum. Bulduğum kaynak ile ihtar çeken oyuncalara ödeme yapmak yerine ihtar çekmeyen futbolculara para ödedim. İhtar çekmeyenlerin çok da akılsız olmadıklarını ve takımı sahiplendiklerini göstermek adına bunu yaptım. İhtar çeken oyuncular da, görüşmeler neticesinde uzlaştılar. Şu an itibariyle ihtar çeken hiç bir arkadaşımız yok. Fesih noktasına gelecek hiç bir oyuncumuz yok. Bir takım ödemeler de yapıldı. Ancak yine de devre arasında yapılması gereken ödemeler var" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:56 Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor
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