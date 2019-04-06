Son Dakika Haberleri: Erol Bedir, Sivasspor Deplasmanına Taraftar Otobüsüyle Gitti

Erol Bedir, Sivasspor Deplasmanına Taraftar Otobüsüyle Gitti

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Erol Bedir, Sivasspor Deplasmanına Taraftar Otobüsüyle Gitti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16: 00'da başlayacak. 

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçına sarı-kırmızılı taraftarlarla birlikte gitti. Yolculukta başkan Erol Bedir'e Taraftarlardan Sorumlu Yönetici Süleyman Akın, yönetici Mustafa Gülsoy ve Kapalıkale Taraftar Grubu Başkanı Ahmet Dirgenali eşlik etti. Tezahüratlar eşliğinde yapılan konvoyda 30 otobüs yer alırken, Erol Bedir taraftarların sorularını da yanıtladı. 

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:32 Kaynak: DHA

Kayserispor, İstikbal Mobilya, Sivasspor, Spor
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