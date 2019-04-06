Erol Bedir, Sivasspor Deplasmanına Taraftar Otobüsüyle Gitti
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor
, deplasmanda Demir Grup Sivasspor
'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu
'nda oynanacak karşılaşma saat 16: 00'da başlayacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçına sarı-kırmızılı taraftarlarla birlikte gitti. Yolculukta başkan Erol Bedir'e Taraftarlardan Sorumlu Yönetici Süleyman Akın, yönetici Mustafa Gülsoy ve Kapalıkale Taraftar Grubu Başkanı Ahmet Dirgenali eşlik etti. Tezahüratlar eşliğinde yapılan konvoyda 30 otobüs yer alırken, Erol Bedir taraftarların sorularını da yanıtladı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:32 Kaynak: DHA
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