Fenerbahçe-Sivasspor maçının ardından

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, sarı-lacivertlilerin enerji ve atak bir futbol sergilediğini ve bu kimyanın kendilerini güzel yerlere getireceğini söyledi.

Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına konuşan Bilecik, "Öncelikle takıma ve özellikle taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İlk 20-30 dakika muazzam bir enerji ve atak oynayan bir takım vardı. Bu kimya, bizi ligin sonunda çok daha güzel yerlere getirecek. Taraftar, kulüp ve oyuncular olarak aynı kimya altında çok yükselen bir çalışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Konuk ekip oyuncularının zaman geçirmeye yönelik hareketlerine vurgu yapan Bilecik, şöyle devam etti:

"Taraftar, kulüp ve oyuncular olarak aynı kimya altında çok yükselen bir çalışma içerisindeyiz. İkinci yarı başlarken takımın iyi giden bir görüntüsü varken Sivassporlu oyuncuların maçı çok aşağıya çeken ve ağır davranışlarını gördük. Bizim burada daha çok takıldığımız şey, Türk hakemlerinin bu tip hareketlere izin vermemesi gerekir. Maalesef bunu bugün defalarca izledik. Takım ne zaman hareketlense yerde yatmaya çalışan bir Sivassporlu oyuncu görmüş olduk. Bunlar gerçekten Türk futbolunun kimyasına aykırı. Diliyorum ki bundan sonraki maçlarda bu tip örnekleri görmeyiz."

Yeni transferlerin alışma sürecinin ardından daha iyi bir görüntü sergileyeceklerine inandığını belirten Bilecik, "Sahadaki ilk 11'imize baktığımızda birçok yeni oyuncumuz vardı. Takımın biraz daha süreye ihtiyacı var. Takımın ideal bir yapıya ulaşması için birbiriyle biraz daha çalışması gerekiyor. Bu konuda taraftarlarımızdan biraz sabır istiyorum. Nihayetinde bugün ligin 4'üncü haftasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı verdiği takımların yöneticilerinin verdiği demeçlerle ilgili olarak gelen bir soruya ise şu yanıtı vererek konuşmasını tamamladı:

"Onlar, onları bağlar. Bizim buradan bir şey dememize gerek yok. Şunu her zaman söylüyoruz, her koyun kendi bacağından asılmalı. Bizim kendi maçımızı eleştirmemiz gerekir. Rekabetteki bütün takımlara buradan her şeyi yapmaları gerektiğini can-ı gönülden diliyorum."