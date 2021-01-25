Erol Bulut: "5-6 puan daha fazla alabilirdik" - Son Dakika

Erol Bulut: "5-6 puan daha fazla alabilirdik"

25.01.2021 23:40

- Erol Bulut: "5-6 puan daha fazla alabilirdik" Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: "Mesut kısa zamanda takıma büyük katkı sağlayacak" Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin ilk yarısının tamamlanmasıyla ilgili, "Şu an 42 puandayız. Benim planladığımdan 5-6 puan daha fazla alabilirdik.

- Erol Bulut: "5-6 puan daha fazla alabilirdik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut:

"Mesut kısa zamanda takıma büyük katkı sağlayacak"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin ilk yarısının tamamlanmasıyla ilgili, "Şu an 42 puandayız. Benim planladığımdan 5-6 puan daha fazla alabilirdik. Ama maalesef istediğimiz şekilde gerçekleşmedi" dedi. Bulut ayrıca Mesut Özil'in kısa zamanda istedikleri seviyeye gelip takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün güzel bir maç ve skor olduğunu ifade ederek, "3 puanı aldığımızdan dolayı mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. 3-0 kazandık ama bir o kadar da kaçırdığımız pozisyonlar var. Kalemizde çok pozisyon vermedik. Baskılı oynamaya çalıştık. Defans anlamında rakibe şans vermemeye çalıştık. Pas üzerine oyunumuzu kurmaya çalıştık. Bunu da çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Daha önce yazıldığı gibi ortalarla değil, paslarla dikine ataklarla pozisyon bulduk. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Transferler için başkanımıza teşekkür ediyorum"

Takıma iyi futbolcular katıldığını vurgulayan Bulut, "Onlardan birisi bugün oynayan Attila. Büyük bir yıldız katıldı o da Mesut Özil. Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten isteklerimizi devre arasında yerine getirmeye çalıştılar ve çalışıyorlar da. Attila 5 senedir takımda oynuyor gibi performans sergiledi. Yanında önündeki arkadaşlarla iyi iletişim kurdu" ifadelerini kullandı.

"5-6 puan daha fazla alabilirdik"

Ligin ilk yarısının tamamlanması hakkında konuşan Erol Bulut, "Şu an 42 puandayız. Benim planladığımdan 5-6 puan daha fazla alabilirdik. Ama maalesef istediğimiz şekilde gerçekleşmedi. Geri kalan 20 maçta bunları telafi edip o puanları alıp istediğimiz hedefte oluruz" açıklamasında bulundu.

"Mesut kısa zamanda takıma büyük katkı sağlayacak"

Sıkışık fikstürde olduklarını belirten Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz zaten çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Maalesef sadece 4 haftalık bir çalışma süreci oldu. Futbolcularımız hep aralıklı geldi. Şu an bize katılan futbolcular oldu. Oynayan bir futbolcuydu Attila. Bugün bize katkısı fazlasıyla oldu. Diğer taraftan Mesut aramıza katıldı. O eski takımında uzun zamandır süre almadı. O da en kısa zamanda istediğimiz seviyeye getirip takıma büyük katkı sağlayacak."

Galatasaray derbisinde Mesut Özil'in oynayıp oynamayacağıyla ilgili sorulan soruya ise Erol Bulut, "Bekleyip görsün" cevabını verdi.

Erol Bulut: 5-6 puan daha fazla alabilirdik
Erol Bulut: 5-6 puan daha fazla alabilirdik
Erol Bulut: 5-6 puan daha fazla alabilirdik
Erol Bulut: 5-6 puan daha fazla alabilirdik

Kayserispor, Mesut Özil, Fenerbahçe, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: '5-6 puan daha fazla alabilirdik' - Son Dakika Spor


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