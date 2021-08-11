Erol Bulut: 50'ye yakın futbolcuya teklifte bulunduk ancak istenilen sonuca ulaşamadık

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın şu ana kadar 50'ye yakın oyuncuya teklif ilettiğini ancak anlaşma konusunda istenilen başarının elde edilemediğini söyledi. Bulut, takımın en önemli eksikliğinin hücum alanında yaşandığını söyleyerek, gerçekleştirecekleri transferlerle bu eksikliğin ortadan kaldırılacağını belirtti.

Ligin ilk haftasında karşılaşacakları Karagümrük maçına hazır olduklarını açıklayan Bulut, maç öncesinde iki transferin gerçekleştirilebileceğine de değinerek ilk maçtan puan alarak Gaziantep'e dönmek istediklerini açıkladı.

Gaziantep FK, ligin ilk haftasında karşılaşacağı Karagümrük maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Erol Bulut, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı- siyahlı oyuncular ısınma hareketli, koşu, kısa pas çalışmaları ve çift kale maç yaptı. "ŞU ANA KADAR 50'YE YAKIN OYUNCUYA TEKLİF VERDİK"Bulut, şu ana kadar kulübün yaklaşık olarak 50 oyuncuya teklif ilettiğini ancak anlaşma konusunda istenilen başarıya ulaşılamadığını söyleyerek, cumartesi oynayacakları ilk maçta yeni transferlerin de yer alacağını belirtti. Yapılan transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Bulut, "Transferler bitmiyor. Bitmeyecek de. Sonuçta en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Limitlere de bazen takılıyoruz. En iyi oyuncuları almaya çalışıyoruz. Çok fazla futbolcuya teklif verdik. Şu ana kadar 50'ye yakın oyuncuya teklif verdik. Ancak istediğimiz sonucu ulaşamadık. Transferlere genel olarak baktığımızda bir duraklık var zaten. Herkes elindeki yabancı oyuncuyu çıkartmaya çalışıyor, yerli almaya çalışıyor. Yerli oyuncuların fiyatları çok artıyor. Fiyatlar artınca da takım rahat bir şekilde alamıyor. Bundan dolayı süre uzuyor. Yabancı oyuncular da zaten teknik konusunda sorun yaratıyor. Birkaç transfer yaptık. Dört transfer daha yapmayı düşünüyoruz. İki güne kadar bir iki transfer gerçekleştirip oyuncularımızı takıma katabiliriz" ifadelerinde bulundu."GAZİANTEP'E PUAN ALARAK DÖNMEYİ İSTİYORUZ"Kamp döneminin takım için iyi geçtiğini ve cumartesi Karagümrük'le gerçekleştirilecek ilk maçta Gaziantep'e puan alarak dönmeyi istediklerini söyleyen Bulut, "Kamp dönemi bizim açımızdan iyi geçti. 6 haftada sakatlığımız olmadı. Oyunun içinde bir sakatlığımız oldu. Maxsim'in oyun içinde sakatlanması bizi üzdü. İstikrarlı bir kamp dönemi oldu. Cumartesi oynayacağımız ilk maçta istediğimiz maç sonucunu alıp Gaziantep'e dönmeyi düşünüyoruz" dedi."TAKIMIN EN ÖNEMLİ EKSİKLİĞİ HÜCUM ALANINDA YAŞANIYOR"Bulut, Gaziantep FK olarak en önemli eksikliklerinin hücum alanında yaşandığını söyleyerek yakalanan pozisyonların çok daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bulut, gözlemlediği eksiklikler üzerine gideceklerini özellikle defans anlamında gayet başarılı olduklarını söyledi. Gaziantep FK olarak lig dönemine hazır olduklarını ancak takımda gördüğü en önemli eksikliğin hücum alanında gözlendiğini dile getiren Bulut, "Sistemi değiştirmedik. Beşli sistemde son iki yıldan beri devam ediyoruz. Ufak tefek oyun içinde değişiklikler yaptık. Cumartesi oyuna hazırız. Eksikliklerimiz var mı? Kesinlikle var. Bu eksiklikte hücum anlamında. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Defans anlamında gayet iyi işler yapıyoruz" diye konuştu."TAKIMDA KİMSE ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZEMEZ"Oyuncu Jean Armel Kana Bıyık'ın durumu hakkında bilgi veren Bulut, oyuncu hatalarının takıma zarar verdiğini ve önemli olanın takım ve kulüp olduğunu söyleyerek, Bıyık'ın takıma geri dönmesi için kendisine ulaştıklarını söyledi. Kulübün lig öncesinde tam olarak hazır olması için tüm oyuncuların sağlığına ve oyun ciddiyetine önem vermesi gerektiğinin altını çizen Bulut, "Jean Armel Kana Bıyık'ın şu anda ameliyat durumu yok. Doktorlardan bilgi alıyoruz. Bizim istemediğimiz şekilde Fransa 'da bunun karşılığı olacak. Biz buna göz yumamayız. Burada önemli olan kulüptür. Burada kimse elini kolunu sallayarak hareket edemeyecek. Geri dönmesi gerektiğini de kendisine ilettik" dedi.NİYAZ: İYİ BİR HAZIRLIK DÖNEMİNİN ARDINDAN LİGE HAZIRIZGaziantep FK oyuncusu Recep Niyaz ise takıma katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve takıma layık olmak için yoğun olarak çalıştığını söyledi. Niyaz, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve sezona hazır olduklarını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Yeni süreçte bu takımda olduğum için çok mutluyum. Gaziantep FK'nın hem lig anlamında hem de kulüp anlamında ne kadar iyi yerlerde olduğunu tüm Türkiye biliyor. Bu benim için bir onur. Yapacağımız yeni başarılara da takımda imza atmak istiyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Hazırlık maçlarının sonuçlarına göre istediğimiz sonuçları alamadık ancak oynadığımız takımlar hep önemli takımlardı. Lige iyi başlayacağımızı düşünüyoruz. Karagümrük ve Beşiktaş maçları bizim açımızdan çok önemli. Lige başlamamız açısından da önemli. Umuyoruz ki o gün gününde olan takım biz oluruz ve puanları biz alırız."