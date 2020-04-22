Erol Bulut: 65 yaşında mı hazır olacağım - Son Dakika
Son Dakika Spor Erol Bulut: 65 yaşında mı hazır olacağım - Son Dakika Spor

Erol Bulut: 65 yaşında mı hazır olacağım

6 saat önce

Alanyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut, gündemde Fenerbahçe iddiaları yer alırken geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut: 65 yaşında mı hazır olacağım, System.String[]

Alanyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut, gündemde Fenerbahçe iddiaları yer alırken geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Fanatik Gazetesi'nde yer alan röportaj şöyle;


'Hazır olmak zorundayım'


"Yaşın hiçbir önemi yok. Bundan iki sene evvel 32 yaşında meslektaşım ve arkadaşım olan Domenico Tedesco, Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip oldu. Nagelsmann örneği de var.


Hoffenheim'da alt yaş kategorilerinde çalışıyordu, 28 yaşında A takıma aldılar, takımı Avrupa Ligleri'ne götürdü ve şu anda Leipzig'de başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu örnekleri artık Türkiye'de de göreceğiz. Ben ya da bir başkasıyla. Herkes kendini geliştirmeye çalışıyor. Sen kendini geliştiremezsen, başkaları gelir seni geçer. Ne zaman hazır olacağım, 65 yaşında mı! O nedenle hazırım, hazır olmak zorundayım. İlk hedefim Alanya ile çıktığımız bu yolda ligi daha iyi bir yerde bitirebilmek ve kupayı Alanya'ya getirmek."


'Sezon bittiğinde göreceğiz'


"Açık söylemek gerekirse burada çok mutluyum. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu o kadar nazik ki 'Erol hocanın önünü açarız' dedi. Bunu her başkan yapmaz. İlişkimiz çok iyi. Sezon bittiğinde artık burası mı olur, Türkiye'de başka bir takım mı olur ya da Avrupa mı olur bakacağız. O gün geldiğinde hep birlikte göreceğiz. Şu an cevap vermek çok zor"


"Gövdemizi taşın altına koyuyoruz"


"Her bir teknik adamın vizyonu var. Bizim de vizyonumuz ve hedeflerimiz var. Bununla beraber çalışma sistemimiz ve planımız var. Demek ki çalıştığımız sistem ve plan üzerinde doğruyu yapıyoruz. Hangi takıma gidiyorsak, oradaki futbolcuların kalitesine göre, ortama göre plan yapıyoruz. 'Bunların üzerine ne koyabiliriz?' diye düşünüyoruz. Daha iyi transferler yaparak, sistemi oturtarak hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Daha da önemlisi elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz."


'Avrupa'yı takip ediyorum'


"Yıllardır üzerinde çalıştığım ve kendimi hazırladığım plan üzerine kurduğum bir sistem var. Avrupa futbolunu, takımları, teknik direktörleri takip ediyorum. Oynattıkları sistem ve planlara bakıyorum. Hepsinden bir şeyler alıp kendi oyun felsefemi ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Oyunun iki yönünü de doğru ve akıllı oynamak gerekiyor. Ama unutmamak gerek; bu bir ekip işi. Hem doğru ekibi kurunca hem de futbolcuları yan yana oturttuğunuzda başarı ortaya çıkıyor."


"İyi bir nesil geliyor"


Türk teknik adamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?


"İyi bir nesil geliyor. Okan Buruk, İlhan Palut, Tamer Tuna... 1. Lig'de Ömer Erdoğan var. Karagümrük'te iyi işler yapıyor. Daha da gelecek birçok teknik adam var. İstikrar da çok önemli. İki maç kazanıp, iyi hoca olunmadığı gibi, iki maç kaybetmekle de kötü hoca olunmuyor. Yaptığın sisteme inanman lazım. Bir iki maç işler kötü gidince sistem değiştirilmemeli."


Teknik adam olarak siz nasıl çalışıyorsunuz?


"Kendi maçlarımızı izliyorum. Nerede yanlışlarımız var, nasıl daha iyi olabiliriz gibi soruların üzerinde duruyorum. Almanya Futbol Federasyonu'na bağlı olduğum için oradan gelen kitapları okuyarak kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Avrupa'daki teknik direktör arkadaşlarımla istişare içerisindeyiz."


"Fazla merhametliyim"


Trabzonlusunuz, Almanya'da doğdunuz ve futbol hayatınızda yurt dışında ve Fenerbahçe'de oynadınız. Bu karışımın avantajları ve dezavantajları neler?


"Zaten Trabzon'lu olmam nedeniyle futbola otomatik olarak yakınım. Almanya'da doğup büyümem, futbol oynamam da oranın disiplinini kapmamı sağladı. Doğru planlamayı öğrendim. Diğer tarafta ise Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum. Fazla merhametliyim. Futbolcuya çok ceza veremiyorum. Bazen merhamet fayda etmiyor. Orada da damarıma basmış Teknik adamolarak siz nasıl çalışıyorsunuz? oluyorlar ve Karadenizliliğimön plana çıkıyor."


Yaşınız çok genç. Kendinizi oyunculara nasıl kabul ettirdiniz?


"Geçmiş kariyerimden dolayı bir adım öndeydim. 20 yıl profesyonel futbol oynayıp, başarılar elde ederek bir konum sağlamıştım. Diğer bir avantajım ise futbolcularla yaptığımız toplantılarda söylediklerinizin gerçek olmasıyla futbolcular hocanın dediğinin doğru olduğunu kendileri görüyor. Bu da çalışarak oluyor."


"Abdullah Avcı yanlış dönemde gitti"


İdolünüz var mı?


"İdolüm yok ancak beğendiğim teknik direktörler var. Conte, Allegri, Klopp ve Simeone... Bakılınca Klopp hücumda çok etkili, Simeone savunmada çok etkili. İkisinden de bir şeyler almaya bakıyorum."


Abdullah Avcı'nın yanında antrenörlük yaptınız. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz?


"Abdullah hoca, Türkiye'nin en iyi teknik adamlarından biri. Kendisiyle çok güzel ve başarılı 3 yıl geçirdik. Şanssız bir dönemde Beşiktaş'a gittiğini düşünüyorum. Belki 1 yıl daha bekleyip gitseydi çok daha iyi olabilirdi."


Almayı çok istediğiniz ama sizi hayal kırıklığına uğratan futbolcu?


" Malatya'dayken Aboubakar Kamara... İngiltere'den almıştık, büyük beklentimiz vardı ama olmadı. Hızı ve temposuyla çok iyi oyuncuydu ama tutmadı."


"Lig yeniden başlayacak"


Ligin geri kalanı nasıl oynanır?


"Play-Off olacağını düşünmüyorum. Maçları oynamaya başladığımızda 6 hafta içerisinde hem Türkiye Kupası'nı hem de ligi bitirmiş oluruz. En fazla temmuz sonuna kadar her şeyi tamamlarız. Zaten Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finali de Ağustos sonuna doğru olacak gibi gözüküyor. Eylül başında da yeni sezona başlayabiliriz."


"Zirvede her şey olabilir"


Şampiyonluk yarışı hakkında ne düşünüyorsunuz?


"Her şey açık. 3 puanlı sistemde her şey değişebilir. Geçmişte çok gördük. Zaten şu an her şey sıfırlanmış gibi. Yani aslında yeni bir lig başlayacak gibi bir durum oldu. Belki ilk 2-3 maç takımların istediği gibi gitmeyecek. Ama avantajlı tarafı da sakat oyuncular iyileşiyor. Onlar takımlarına dönecek."


Fenerbahçe, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:07 

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