Erol Bulut'a sürpriz kutlama - Son Dakika
Son Dakika Spor Erol Bulut'a sürpriz kutlama - Son Dakika Spor

Erol Bulut'a sürpriz kutlama

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un 45. yaş günü kutlandı.

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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un 45. yaş günü kutlandı.


Erol Bulut, antrenman öncesinde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki toplantı salonunda yapılan kutlamada, üzerinde eşi ve çocuklarının fotoğrafı yer alan pastayı kaptan Efecan Karaca ile birlikte kesti. Bulut daha sonra yardımcı antrenörlerin ve futbolcuların tebriklerini kabul etti. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan, Efecan Karaca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
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