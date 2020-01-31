Erol Bulut'a sürpriz kutlama
6 saat önce
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un 45. yaş günü kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un 45. yaş günü kutlandı.
Erol Bulut, antrenman öncesinde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki toplantı salonunda yapılan kutlamada, üzerinde eşi ve çocuklarının fotoğrafı yer alan pastayı kaptan Efecan Karaca ile birlikte kesti. Bulut daha sonra yardımcı antrenörlerin ve futbolcuların tebriklerini kabul etti. - ANTALYA
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