Erol Bulut: "Adalet Diyorum Gerisini Siz Doldurun"
16 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'un evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Fazla uzun tutmayacağım, soru da almayacağım.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor
'un evinde Evkur Yeni Malatyaspor
'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Fazla uzun tutmayacağım, soru da almayacağım. Adalet diyorum, gerisini siz doldurun" diyerek, basın toplantısını sonlandırdı. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:02 Kaynak: İHA
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