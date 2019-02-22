Son Dakika Haberleri: Erol Bulut: "Adalet Diyorum Gerisini Siz Doldurun"

Erol Bulut: "Adalet Diyorum Gerisini Siz Doldurun"

16 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'un evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Fazla uzun tutmayacağım, soru da almayacağım.

Erol Bulut:
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'un evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Fazla uzun tutmayacağım, soru da almayacağım. Adalet diyorum, gerisini siz doldurun" diyerek, basın toplantısını sonlandırdı. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:02 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor'un Çıkışı Sürüyor, Yeni Malatya Engelini de Aştılar! Trabzonspor ve Çaykur Rizespor Rakiplerine Aynı Anda Gol Attı!

Trabzonspor Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti Galatasaray'dan Kar Yağışına Brandalı Çözüm!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 23:18:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erol Bulut: "Adalet Diyorum Gerisini Siz Doldurun"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]