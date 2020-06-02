Erol Bulut: Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı kazanmak - Son Dakika

Erol Bulut: Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı kazanmak

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı kazanmak.

Erol Bulut: Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı kazanmak, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı kazanmak. 2 maçı kazanıp, kupayı Alanya'ya getirip, Alanyaspor'a güzel anılar yaşatırız inşallah" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanya'da internet ortamında yayın yapan DİM TV'ye konuk olarak katıldı. Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu ve DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in konuğu olan Bulut, Aytemiz Alanyaspor'daki hedeflerini anlattı.

Takım olarak Süper Lig ve Ziraat Kupası'nı en iyi şekilde götürmeye çalışacaklarını dile getiren Bulut, "Maksimumu almaya çalışacağız. Şu anda maksimuma yakın gidişatımız var. Ligde 6'ncı sıradayız ama yakaladığımız, değerlendiremediğimiz gol pozisyonlarına bakarsak ilk 3 içerisinde olabileceğimiz durum söz konusu. Ama futbol bu, pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman başkaları sizin önünüze geçiyor, maçı kazanıyor. Siz biraz daha alt sıralarda kalıyorsunuz. Ama yine hedefimizden uzak değiliz. Önümüzde 8 maç, alınacak 24 puan var. Maksimum puanı alıp ilk 4'ü zorlayabiliriz diye düşünüyorum. Kupada da Antalyaspor'a karşı ilk maçı 1-0 kazandık. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Onu da kazanıp, adımızı finale yazdırıp, kupayı Alanya'ya getirebilmeyi istiyoruz" diye konuştu.

"ALANYASPOR'UN FUTBOLCUSU OLDUĞUNU UNUTMAMAK ZORUNDA"

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun Papiss Demba Cisse'nin takımda kalmasıyla ilgili görüştüğünü belirten Bulut, devre arasında futbolcunun İngiltere'ye dönmek, ailesine yakın olmak istediği hakkında dedikodular çıktığından bahsetti. Cisse'ye yönelik kulübe resmi teklif gelmediğini de aktaran Bulut, şunları söyledi:

"Sonuçta elinizde olan en iyi forvetiniz, 17 gol atmış bu sezon. Bütün kariyerinde Freiburg'ta attığı 23 gol var. İkinci olarak Alanya'da attığı 17 gol var. Böyle bir futbolcuyu takımınızda tutmak istersiniz. Ben de bu takımın teknik direktörü olarak futbolcularımla bireysel görüşmeleri yapıyorum. Sezon sonuna kadar bu takımın teknik direktörü ben olduğumdan dolayı gelecek sezon burada olsam da olmasam da o katkıyı vermek zorundayım. O yüzden futbolcularımla bireysel görüşmeler yapıyorum. N'Sakala olsun, Cisse olsun, Ceyhun olsun, diğerleri olsun. Önemli olan bu futbolcuları en üst seviyede tutabilmek. Kalan maçlarımızdan yüzde 100 verim almamız lazım. Ben futbolcularımı da mental olarak buna hazırlamam lazım. Fiziksel olarak zaten çalışıyoruz. Futbolcu kalmasa bile, başka bir takıma gitse bile Alanyaspor'un futbolcusu olduğunu unutmamak zorunda. Şu an Alanyaspor'dan para kazanıyor. O paranın hakkını sonuna kadar vermek zorunda. Sezon sonunda burası olur, başka bir yer olur, bu kendi vereceği karar. Ama şu an bir hedefimiz var. Hem ligde, hem kupada maksimumu alabilmek, kupayı alabilmek. En iyi performansını verip güzel bir şekilde ayrılacaksın."

"KUPA, AVRUPA'YA GİTMENİN EN KISA YOLU"

Takımının performans olarak güzel bir sezon geçirdiğine değinen Bulut, hedeflerini anlattı. Teknik direktör olarak futbolcularının neyi doğru yapması gerekiyorsa onun çalışmalarını yaptıklarından bahseden Bulut, "Futbolcularımıza bireysel baktığımızda geçen seneki ve bu seneki performansları olsun, hem futbolcularımızın analizini yapıyoruz, hem takımımızın analizini yapıyoruz. 'Geçen sene bunları yaptınız. Bu sene yaptığınız bu' diye biz bunları futbolcularımıza diyagramlarla gösteriyoruz. Biz teknik direktör olarak, ekip olarak futbolcuya neleri doğru yapmaları gerekiyorsa onun çalışmalarını yapıyoruz. Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı kazanmak. 2 maçı kazanıp, kupayı Alanya'ya getirip, Alanyaspor'a güzel anılar yaşatırız inşallah" diye konuştu.

"BENİM BİLGİME İNANIYORSA BİR KULÜP, OTURUP GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ"

Erol Bulut, Fenerbahçe hakkında görüşlerini ise şu sözlerle anlattı:

"Her takımda bazı şeyleri değiştirmeniz gerekir. Zaten yeni teknik direktör alınmasının en büyük nedeni bazı şeylerin iyi gitmemesinden dolayı, bazı şeylerin değişmesi gerektiğinden dolayı kulüpler teknik direktör arayışına giriyor. Buna yine kulüplerimiz karar verecek. Benim bilgime, çalıştırma sistemime inanıyorsa bir kulüp, oturup görüşlerimizi paylaşacağız. Alanyaspor başkanı ile yönetimi ile paylaştığımız gibi bundan sonra da bu şekilde olacak. Ona tabii ki başkan ve yönetim karar veriyor. Ama değişmesi gereken bir şeyler var. Futbolcuların dağılımı, yapılan transferler, bazı pozisyonlarda elde olmayan futbolcular var. Dağılım biraz eksik ve yanlış. Son 2 senede Fenerbahçe yeterince transfer yaptı. Kaç kişiden verim aldı? Hangi mevkilere futbolcu alıp hangileriyle yollarını ayrılmalılar? Onu analiz etmeleri gerekiyor. Büyük takımlarda her zaman kupa isteği var, şampiyonluk var, Avrupa'ya gitme isteği var. Büyük takımın adı geçtiği zaman şampiyonluk ya da kupayla bağdaştırır. Oraya giden hoca da bunun bilincinde olacak."

Aytemiz Alanyaspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı kazanmak - Son Dakika Spor
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