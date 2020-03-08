Erol Bulut: "Bahanelere sığınmayız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Bahanelere sığınmayız' - Son Dakika Spor

Erol Bulut: "Bahanelere sığınmayız"

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor'un kendi evinde iyi oynadığını söyledi.

Erol Bulut:

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor'un kendi evinde iyi oynadığını söyledi.


İlk yarıda çok pozisyon yakaladıklarını vurgulayan Bulut, "Üç puan alıp eve dönmemiz gerekirdi. Yakaladığımız pozisyonlarda ancak bir gol bulabildik. Çaykur Rizespor ikinci yarıda daha baskılı oynadı. Maçın geneline bakılınca iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum. İlk yarı maçı koparabilirdik." şeklinde konuştu.


Ziraat Türkiye Kupası'nda maç oynamalarının bahane olamayacağının altını çizen Bulut, "Ülkemizde 3 günde bir maça alışmalıyız. Bu tür maçlarda bahanelere sığınmayız. Bahanelerin arkasına hiçbir zaman kendi adıma sığınmayacağım. Diğer arkadaşlar da aynı performansı göstermeli. Bir takım 25 kişiden oluşuyor. Oyuna giren arkadaşlarımız da olumlu katkılar verdi." ifadelerini kullandı.


Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:40 
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