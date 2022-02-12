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Erol Bulut: "Basit bir hatadan kaybettik" - Son Dakika

Erol Bulut: "Basit bir hatadan kaybettik"

12.02.2022 18:47

Başakşehir deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından konuştu.

Başakşehir deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından konuştu. Oyunun kontrolünü ele almalarına karşın pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Bulut, basit bir hatadan yedikleri golle maçı kaybettiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Gaziantep FK, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından konuştu. Herkesin zevkle izlediği bir karşılaşma olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Erol Bulut, "İki tarafta da pozisyonlar oldu. Maç istediğimiz gibi başladı. Daha kontrollü başlamak istiyorduk. Karşılaşma tam bizim lehimize giderken basit bir hatadan dolayı maçın gidişatı değişti ve golü yedik. Sonrasında da oynamak istediğimiz oyunu değiştirdik. İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Rakip ikinci yarıda 1 ya da 2 tane şut çekti. Bunlardan birisi de 87. dakikada gol oldu. Baskılı oynadık ama istediğimiz golü atamadık. Futbol bu, pozisyonlar yiyorsunuz ve pozisyonlar yakalıyorsunuz. Biz bugün yakaladıklarımızı değerlendiremedik. Rakip bizim hatamızdan golü buldu ve bu yüzden mağlup olduk" şeklinde konuştu. Takımın deplasman maçlarında beklentinin altında kalması hakkında da konuşan Bulut, "Bunun sebebini biz de araştırıyoruz. Kendi evimizde daha rahat oynuyoruz ama deplasmanda baktığımızda üstün oynadığımız çok maç var ancak sonuca yansımıyor. Bugünkü maç da o şekildeydi ama pozisyonları değerlendiremiyoruz, en büyük nedeni o" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)

Erol Bulut: Basit bir hatadan kaybettik
Erol Bulut: Basit bir hatadan kaybettik
Erol Bulut: Basit bir hatadan kaybettik

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Başakşehir, Erol Bulut, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erol Bulut: 'Basit bir hatadan kaybettik' - Son Dakika


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