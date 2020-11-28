Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetinin peşinde - Son Dakika

Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetinin peşinde

28.11.2020 09:43
Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetinin peşinde, System.String[]

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 6 maçın 5'inden mağlubiyetle ayırılırken, 1 defa da berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 6 maçın 5'inden mağlubiyetle ayırılırken, 1 defa da berabere kaldı. Bulut, yarınki derbide siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

Süper Lig'in 10. haftasında yarın Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiltaş derbisinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut, ilk galibiyetinin peşinde. Daha önce Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un çalıştırıcısı olarak siyah beyazlılara karşı çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan genç teknik adam, Fenerbahçe'nin başında siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

Erol Bulut'un Beşiktaş karnesi:

Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (25 Kasım 2017)

Beşiktaş: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (22 Nisan 2018)

Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (15 Eylül 2018)

Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (15 Şubat 2019)

Beşiktaş: 2 - Alanyaspor: 0 (6 Ekim 2019)

Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (28 Şubat 2020)

(İHA)

Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetinin peşinde

Yeni Malatyaspor, Erol Bulut, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetinin peşinde - Son Dakika Spor


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