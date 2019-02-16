Erol Bulut: "Beşiktaş Gibi Bir Takıma Karşı 10 Kişi Kalınca İşler Biraz Zorlaşıyor"
22 dakika önce
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş gibi bir takıma karşı 10 kişi kalınca işler biraz zorlaşıyor" dedi.
Evkur Yeni Malatyaspor
Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-1 mağlup oldukları Beşiktaş
maçının ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş gibi bir takıma karşı 10 kişi kalınca işler biraz zorlaşıyor" dedi.
Bulut, "Hakem ve VAR ile ilgili konuşmayacağım. Bugün maça 3 puan için çıktık, nitekim ilk yarıyı 10 kişi kalmamıza rağmen 0-0 bitirdik. Beşiktaş gibi bir takıma karşı 10 kişi kalınca işler biraz zorlaşıyor. 2. yarı basit bir gol yedik ama 65. dakikada 1-1'i sağladık ondan sonra gelen ortada biraz dikkatsizdik ve golü yedik. Sonra biraz risk aldık, Beşiktaş bir iki pozisyon daha buldu sonuçta 2-1 mağlup olduk" diye konuştu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:27 Kaynak: İHA
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