Üye Girişi
Erol Bulut: "Bu sezon hesap makinesi satın aldık, değişiklikleri hesaplayacağız" - Son Dakika

Erol Bulut: "Bu sezon hesap makinesi satın aldık, değişiklikleri hesaplayacağız"

10.07.2021 00:58
Erol Bulut:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, TFF'nin yabancı futbolcu sayısı kuralını eleştirirken, "Ben her zaman söyledim, yabancı konusu serbest olmalı. 2 senedir söylüyorum bunu. Bu sezon hesap makinesi satın aldık, değişiklikleri hesaplayacağız" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, TFF'nin yabancı futbolcu sayısı kuralını eleştirirken, "Ben her zaman söyledim, yabancı konusu serbest olmalı. 2 senedir söylüyorum bunu. Bu sezon hesap makinesi satın aldık, değişiklikleri hesaplayacağız" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gaziantep'i geçen sene rakip olarak tanıdığını belirten Bulut, "Bu sene ayrılan arkadaşlarımız oldu aramızdan. Transfer yapmaya çalışıyoruz bu zor durumda. Biliyorsunuz TFF bir karar çıkardı yabancı sayısıyla ilgili. Biz de bazı sıkıntılar yaşıyoruz yerli açısından. 3 yerli oynaması gerekiyor. Yapacağımız transferleri iyi araştırmamız gerekiyor. İstediğiniz transferleri tam anlamıyla bulamıyorsunuz. O yüzden biraz zaman alıyor transfer konusu. Ligimizde çok fazla transfer yapılmadı birkaç kulüp dışında. İnşallah önümüzdeki hafta birkaç transfer daha aramıza katılacak. Takımımız iyi çalışıyor. Gaziantep'te başladım 27 Haziran'da. İyi bir gözlem yaptık, takım istekli ve arzulu. Eksik gelen arkadaşlar oldu fiziksel olarak. Kamp dönemi çalışmak için var. O eksiklikleri gidermeye çalışacağız. Genellikle yağ oranlarıyla ilgili sıkıntılar oluyor. Her takımda olduğu gibi bizde de bazı sıkıntılar var. İstediğimiz noktaya kamp sonunda arkadaşları getirmiş olacağız" diye konuştu.

"Bu sezon hesap makinesi satın aldık, değişiklikleri hesaplayacağız"

Transfer konularına ve yabancı sayısı kuralına değinen Bulut, "Bu Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi işi, iyi transferler yapmak istiyorsanız biraz kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Rakamlar biraz yüksek, hele ki yerli futbolcuda. Yerli futbolcunun değeri bir kat daha artmış oldu yabancı kuralından dolayı. Herkes elindeki malzemeyi pahalıya satmaya çalışıyor doğal olarak. Yabancı konusunda zaten 14 yabancı ama 8 oynayacak. Yabancı konusunda seçimleri doğru yapmamız gerekiyor. Orada hangi mevkilerde oynatacağımız futbolcuları, yerlileri nerede oynatacağız. Değişiklikleri nasıl yapmamız gerekiyor. Daha önce söylediğim gibi bu sezon hesap makinesi satın aldık, kulübeye koyacağız ve hesaplayacağız değişiklikleri. Transfer piyasasını araştırıyoruz, birkaç eksik var. 5-6 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Hazırlık maçları var orada arkadaşları göreceğiz. Ona göre gidenlerde gelenlerde olacak" ifadelerini kullandı.

"Avusturya kampına eksiksiz gitmek istiyoruz"

Transfer konusuna da değinen Erol Bulut, "Transfer konusunda forvette eksiğimiz var. Forvete 2 transfer yapmayı düşünüyoruz. Sol bek mevkiinde İbrahim Pehlivan'ı transfer ettik. Bir yabancı transferi daha olacak, orta saha ve stoper mevkiisinde bir transfer daha yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bu transferleri gerçekleştirip Avusturya kampına eksiksiz gitmiş oluruz" şeklinde konuştu.

"Yerli futbolculara 8 milyon dolarların ödendiği dönemler oldu"

TFF'nin getirdiği yabancı kuralı ile ilgili değerlendirmede bulunan Bulut, "Ben her zaman söyledim yabancı konusu serbest olmalı. 2 senedir söylüyorum bunu. Baktığımızda yabancı konusu serbest olduğunda daha çok yerli futbolcu yurt dışına gönderildi, başarılı olan arkadaşlar var. Buradaki yerli futbolcu kendini daha çok zorlamak zorunda kalıyor. Şimdi olmayacak. 3 tane benim yerim garanti diyecek. Yerliyi yerliyle değiştirebileceksin ya da yabancı yerli değişikliği olacak. Sakatlığın olduğu zaman 1 değil 2 değişiklik yapılmak zorunda kalacak. Sorun olacak gibi bu durum. Geçmişe dönmeyelim. 8 milyon dolarlar ödendi yerli futbolculara. Bunlar oldu. Nedeni işte bu. Yerli kuralı ya da yabancı kuralından dolayı. Neden getirdiler. Duyduğum kadarıyla altyapıdan futbolcu çıkmıyor diye. Ama yabancı kuralının altyapıyla hiçbir ilgisi olmadığını haftalarca konuşabiliriz. Altyapı farklı bir alan, oraya farklı düzenlemeniz gerekiyor. Yatırımı farklı yapmanız gerekiyor. Zaten o Türkiye'de en büyük eksiğimiz altyapı yatırımı. Gidip başka takımdan en iyi gençleri satın alıp getirelim, çıkaralım o değil. Eğitimi doğru vermek lazım. Nasıl okulda sınıf sınıf gençler eğitiliyor, futbolda da öyle. O doğru olmadığında da A takıma oyuncu çıkmıyor. Cebinizden para çıkartarak futbolcuyu almaya çalışıyorsunuz. Altyapıyı Türkiye'de şuan en iyi Altınordu yapıyor ve yeterince futbolcu çıkartıyor. Yurt dışı ve yurt içinde kulüplere oyuncu sattılar. En az 15 kulüp olması lazım böyle. Oraya geldiğimiz zaman farklı boyuta geleceğiz. Her zaman biz Avrupa'yı baz alıyoruz ama yaptığımız bir şey yok, sadece konuşuyoruz. Almanya'dan bahsediyoruz, 3.5 milyon Türk yaşıyor, oradan daha çok futbolcu çıkıyor" dedi.

"Sıralamamız 3, 4, 5 veya 1 olur, bilemiyorum"

Gaziantep FK'nın yeni sezon hedeflerinden bahseden Erol Bulut, "Son 2 senede Antep 8, 9. sırada tamamladı ligi. Biz inşallah yapacağımız transferlerle bunu biraz daha yukarı çekmek istiyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah üst sıralarda yer alırız. Sen sıralama soracaksın belki ama bir şey söyleyemem. 3, 4, 5 veya 1 olur bilemiyorum. Bu kamp dönemini geçirip Avusturya kamp dönemini yaşadıktan sonra daha net nerede seyredebileceğimizi tahmin edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Futbolcular oynanacak tüm sistemlere alışık olacak"

Gaziantep'in oynayacağı futbol sistemine değinen genç teknik adam, "Antep 5-3-2 sistemini oynadı geçen sene. Bu takım buna alışık. Bu sistemi değiştirmenin anlamı olmaz. Bizde ona yakın sistemle devam edeceğiz. Onun varyasyonları var. Onların hepsini en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyorum. Bazen 4'lüye döneriz, sakatlık olacak, cezalılar olacak. Futbolcular oynayacak tüm sistemlere alışık olacak" diye konuştu.

"Geçen sene taraftar olmuş olsaydı daha farklı şeyler olabilirdi"

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz sezon taraftarların yer almamasını ve bu sezon yarı yarıya seyircinin tribünlerde yer almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bulut, "Bazı takımların stadının yüzde 50'si full anlamına geliyor. Taraftarsız futbol zaten olmuyor. Geçen sene zaten yaşadık, taraftar olmuş olsaydı daha farklı her şey seyredebilirdi, bazı takımlar için. Taraftarların bu sene olması her kulüp açısından daha güzel olacak. Taraftarlara mesajım; iyi günde ve kötü günde de takımın yanında olsunlar takımı desteklesinler, biz elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu. - BOLU

Futbol Federasyonu, Erol Bulut, Gaziantep, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Bu sezon hesap makinesi satın aldık, değişiklikleri hesaplayacağız' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü 00:32 Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı 22:53 Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu 22:18 Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti 21:34 Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu 20:22 Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi 18:22 Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 17:06 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten 16:58 Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi         
00:41
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi         
00:27
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin         
21:59
Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme         
21:18
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor         
19:03
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş         
12:51
Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı         
11:49
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu         
11:11
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 04:37:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erol Bulut: "Bu sezon hesap makinesi satın aldık, değişiklikleri hesaplayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement