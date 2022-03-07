Erol Bulut: "Bugün iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum" - Son Dakika
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Erol Bulut: "Bugün iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum"

07.03.2022 23:10
Erol Bulut: "Bugün iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 2-2 berabere kaldıkları Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 2-2 berabere kaldıkları Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum" dedi. Kaleci Mustafa Burak Bozan'ın performansı ile ilgili soruya da cevap veren Erol Bulut, "Türk futbolu çok önemli bir kaleci daha kazandı" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 37'ye çıkarırken, Hatayspor ise puanını 43 yaptı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, iyi bir rakibe karşı zorlu bir maç oynadıklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün 90 dakika boyunca çok güzel bir maç izlediğimizi düşünüyoruz. Baştan sona tempolu bir maç oldu. İlk yarı öne geçmemize rağmen rakip attığı iki golle öne geçti. İkinci yarı sistemimizde bir değişiklik yaptık. Elimizdeki oyuncularımıza baktığımızda sakat oyuncularımız var ancak biz bahane aramadık ve elimizdeki futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Bugünkü mücadele nedeniyle futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bugün beraberliği yakaladık. İkinci yarı bu üç, dört, beş olabilirdi. Ancak pozisyonları değerlendiremedik. Sadece şanssızlığımızın olduğunu düşünüyorum. Bunu çalışarak aşacağımıza inanıyorum. İki puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu futbolda olabilir" dedi.

"TÜRK FUTBOLU ÇOK ÖNEMLİ BİR KALECİ DAHA KAZANDI"

Kaleci Mustafa Burak Bozan'ın performansı ile ilgili soruya da cevap veren Erol Bulut, "Kaleci Mustafa bugün çok iyi bir performans gösterdi. Aslında sadece bugün değil daha önce kupadaki Bursa maçında da iyi bir performans sergilemişti. Bence Türk futbolu çok önemli bir kaleci daha kazandı. Mustafa çok kaliteli bir kaleci, ben yoluna bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Çok çalışkan ve karakterli. İleriki dönemde onu daha sık göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

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Erol Bulut, Gaziantep, Hatayspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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