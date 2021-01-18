Erol Bulut: "Daha iyisini oynayabilirdik" - Son Dakika

Erol Bulut: "Daha iyisini oynayabilirdik"

18.01.2021 21:47
Erol Bulut:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, MKE Ankaragücü maçında gösterilen performansla alakalı, "Çok üst düzey bir maç olmadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, MKE Ankaragücü maçında gösterilen performansla alakalı, "Çok üst düzey bir maç olmadı. Daha iyisini oynayabilirdik. Önemli olan kazanmaktı" diye konuştu.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankaragücü'ne karşı güzel ve kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Kazandığımızdan dolayı mutluyuz. Daha farklı bir galibiyette olabilirdi. Gol pozisyonunu sayarsak 3 pozisyon verdik. Çok üst düzey bir maç olmadı. Daha iyisini oynayabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Perşembe günü Sivassporla oynayacağımız zor bir maç var. Onun hazırlıklarına yarın başlayacağız" dedi.

"SERDAR VE VALENCİA'NIN DURUMLARI YARIN BELLİ OLACAK"

Maçta sakatlık geçiren Serdar Aziz ve Enner Valencia'nın durumuyla alakalı açıklama yapan Bulut, "Serdar'ın arka adalesinde bir sertlik oldu. o sebepten çıkmak zorunda kaldı. Enner'in hafif bir sertliği var ama onda sıkıntı yok gözüküyor. Yarın doktorlarımız gereken MR'ları çekecekler. Durumları yarın belli olacak" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile bir görüşmeleri olup, olmadığı ile alakalı soruya cevap veren Erol Bulut, "Görüşmemiz olmadı. Bundan sonra yeterince görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Fenerbahçe, Erol Bulut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erol Bulut: 'Daha iyisini oynayabilirdik' - Son Dakika


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