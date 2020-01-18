Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce hedefleri olan 3 puanı almayı başardıklarını belirtti.



Maça iyi başladıklarını anlatan Bulut, "Hücum hattıyla savunma arasındaki arayı iyi kapatamadık. Ondan dolayı da ilk yarıda rakibimize 2-3 pozisyon verdik. Tabii kırmızı karttan sonra işimiz daha da kolaylaştı. Daha sonra pas oyununa döndük, yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik ve nitekim de 5-1'lik bir galibiyet aldık." diye konuştu.



Bundan sonraki maçlara aynı doğrultuda devam edeceklerini kaydeden Bulut, "Geçen sezonki pozisyondan daha iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Bu da 'ilk 8 içerisinde yer alıyor' demek. Daha iyisini de yapmaya çalışacağız. Ayrıca bugünkü galibiyetimizi dün doğum günü olan kızıma armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.



Prosinecki: "Herkes gerçek Kayserispor'u izleyecek"



Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise maçı 5-1 maç kaybetmenin kötü bir sonuç olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ilk 35 dakikasında çok iyi oynadıklarını savunan Prosinecki, şöyle devam etti:



"Maçın kırılma anları yaşandı. Golü yememiz ve ardından kırmızı kart ile gardımız düştü. Bu 5 golün 3'ünü biz rakibimize hediye ettik aslında. Çok basit hatalardan gol yedik. Ardından sıfır konsantrasyon ile maçın bazı bölümlerinde oynadık. Özellikle 10 kişi kalınca."



Alanyaspor'u iyi oyun ve galibiyetinden dolayı kutlayan Prosinecki, rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını belirtti.



"Ben 35. dakikaya kadar maçın böyle olacağını asla düşünemezdim, ihtimal de vermezdim." diyen Prosinecki, oyunun kontrolünü bu süreye kadar elinde tutan takım olduklarını öne sürdü.



Ancak futbolda bunların olduğunu kaydeden Prosinecki, ligde kalmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.



Prosinecki, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Salı günü oynayacağız o maça hazırlanacağız. Ondan sonra kader maçı diyeceğimiz bir Ankaragücü maçımız var. Bu maçta yaptığımız hataların analizini yapacağız. Neleri doğru, yanlış yaptık futbolcularımızla konuşacağız. Gustavo hazır değil, Pedro sakatlıktan yeni çıktı. Bu oyuncularımızı hazır hale getirdiğimizde ve bu da kısa zamanda gerçekleşecek, herkes gerçek Kayserispor'u o zaman izleyebilecek."



