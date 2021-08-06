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SPOR Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız - Son Dakika

SPOR Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız

06.08.2021 10:51

Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağızKadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, görüştükleri ve teklif verdikleri futbolcular olduğunu ve onlardan geri dönüş beklediklerini ifade ederek, "Defans ve hücum anlamında eksik bölgelerimiz var.

Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA) - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, görüştükleri ve teklif verdikleri futbolcular olduğunu ve onlardan geri dönüş beklediklerini ifade ederek, "Defans ve hücum anlamında eksik bölgelerimiz var. 2 tarafa da takviye yapacağız. Görüştüğümüz futbolcular var. Geri dönüş bekliyoruz" dedi.

Gaziantep FK, ligin ilk haftasında karşılaşacağı Karagümrük maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-siyahlı oyuncular ısınma hareketleri, koşu, kısa pas çalışmaları ve çift kale maç yaptı. Maxim ve Kana Bıyık antremana sakatlık gerekçesi ile katılmadı.

"TEKLİF VERDİĞİMİZ FUTBOLCULARDAN DÖNÜŞ BEKLİYORUZ"

Gaziantep FK'nın tecrübeli hocası Erol Bulut, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gaziantep FK'nın bünyesine birkaç futbolcu katmak için çalıştığını belirten Erol Bulut, transfer döneminin istedikleri aşamada olmadığını aktardı. Bulut, takımın birçok futbolcu ile görüştüğünü ve onlardan geri dönüş beklediğini söyleyerek, "Beğendiğimiz, teklif verdiğimiz futbolcular oldu. Tercihlerini başka takımlardan yana kullandılar. Almanya, İtalya, Hollanda'ya gidenler oldu. Doğru kişilere dokunduk ama tercihlerini Avrupa'dan yana kullandılar. Görüştüğümüz futbolcular var. Lig başlamadan 1 ya da 2 transferi bitirebilirsek daha iyi olacak. Defans ve hücum anlamında eksik bölgelerimiz var. İki tarafa da takviye yapacağız. Forvet hattı çok çabuk işlemiyor çünkü maliyetlerde çok yüksek. Bir de yerli yabancı sorunu var. Onu da iyi bir şekilde planlamak gerekiyor. En iyisi yapmaya çalışıyoruz. Yönetim ve biz bu konuda iyi çalışıyoruz. Çünkü yeterince futbolcu izledik, yeterince teklif getirdiğimiz futbolcular var. Geri dönmelerini bekliyoruz. Birkaç gün içinde inşallah geri dönüşler olacak" dedi.

"HEDEFİMİZ GEÇEN YILDAN DAHA İYİSİNİ YAPABİLMEK"

Erol Bulut, oyun olarak aynı sistem ile devam edeceklerini son 2 yıldır ilerleyen bu sistemin hemen değiştirilmesinin yanlış olacağını söyledi. Aynı sistem üzerinde çalışma yapacaklarını vurgulayan Bulut, yeni sezonda fiziksel olarak iyi bir seviyede başlangıç yapacaklarının altını çizdi. Bulut, yapılacak olan transferler ile takımın daha iyi seviyelere geleceğini, yeni sezonda da hedeflerinin geçen yıldan daha iyisi yapmak olduğunu ifade ederek, "Bu sezon istediğimiz hedef geçen yıldan daha iyisini yapabilmek. O yüzden aramıza kalite anlamında birkaç arkadaşın katılması gerekiyor. Buraya geldiğimde geçen seneden daha iyi olacağız dedim ama bu sadece demekle olmuyor çalışmakla, yapılacak transferlerle oluyor. Bu durum da zaman gerektiriyor. Aramızdan ayrılabilecek futbolcular olacak ve katılacak futbolcularda olacak. Şu anda elimizde toplam 25 futbolcu var. Birkaç arkadaşımız daha ayrılacak ve üzerine kalite katmamız gerekiyor" diye konuştu.

"CİDDİ SAKATLIĞIMIZ YOK"

Yurt dışında gerçekleştirdikleri kamp sürecinin verimli geçtiğini söyleyen Erol Bulut, kampın en sevindirici tarafının ciddi bir sakatlık olmaması olduğunu kaydetti. Bulut, sözlerini şöyle tamamladı: "Kamp sürecinde sevindiğimiz taraf adele sakatlığımız olmadı. Sadece Maxim'in parmağında çatlak oluştu. Aramızdan 2 hafta kadar daha uzak kalacak. Diğer arkadaşlarımız kamp sürecini çok iyi değerlendirdiler. Bizim için iyi bir kamp dönemi oldu. Çünkü Gaziantep için farklı bir kamp dönemiydi. Gaziantep ilk kez yurt dışına çıkıp yurt dışındaki takımlarla hazırlık maçları oynadı."

SPOR Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız
SPOR Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız
SPOR Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız
SPOR Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız
SPOR Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız
SPOR Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız
SPOR Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız
SPOR Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız
SPOR Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız
SPOR Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız

Karagümrük, Erol Bulut, Gaziantep, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız - Son Dakika


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