Erol Bulut: "Etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik' - Son Dakika Spor

Erol Bulut: "Etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik"

6 saat önce

Alanyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada ilk yarıda buldukları pozisyonlarla maçı kazanıp, Rize'den ayrılmayı istediklerini ancak etkili oldukları pozisyonları bitiremediklerini ifade etti.

Erol Bulut:

Alanyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada ilk yarıda buldukları pozisyonlarla maçı kazanıp, Rize'den ayrılmayı istediklerini ancak etkili oldukları pozisyonları bitiremediklerini ifade etti.


Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabaka her iki takımın birer golüyle sonuçlandı. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Erol Bulut yaptığı açıklamada Rizespor'un evinde iyi bir takım olduğunu analiz ettiklerini ve maçın ilk yarısında oyunu alıp bitirmek istediklerini ifade etti.


Bulut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Rizespor evinde iyi oynayan bir takım. Maçın geneline baktığımızda ilk yarıda 3 puan alıp eve dönmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda Rizespor'un baskılı oynayacağını biliyorduk. İkinci yarıda da etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik. İlk yarı maçı koparabilirdik. Hiçbir bahanenin arkasında saklanmadım. Sakatlıklarımız vardı." - RİZE

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldılar
15 metrelik kayalıklardan düşüp, yaralandı Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar Kenan Karaman gol attı, Fortuna Düsseldorf bir puan aldı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 01:15:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erol Bulut: "Etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]