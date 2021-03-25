Erol Bulut, Fenerbahçe'de 34 maçta görev aldı

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolları ayırdığını, teknik sorumlu olarak ise Emre Belözoğlu'nun görev alacağını açıkladı.Fenerbahçe, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Fenerbahçe'nin başında 34 maçta görev alan Erol Bulut, 21 galibiyet 8 mağlubiyet 5 de beraberlik elde etti. Teknik direktörlük kariyerinde 238 gün ile en az görev aldığı takım olan Fenerbahçe ile iç sahada başarısız tablo sergileyen Erol Bulut'la sezon sonu beklenmeden yollar ayrıldı. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Erol Bulut, 576 gün görev aldı. Malatyaspor'da 27 galibiyet alan Bulut, 19 beraberlik 23 de mağlubiyet yaşadı. Sonrasında Aytemiz Alanyaspor'a geçen Bulut, 416 gün takımın başında yer aldı. Bulut, Alanyaspor'la 23 galibiyet, 12 mağlubiyet, 9 beraberlik elde etti.TAKIMLA VEDALAŞTIFenerbahçe, milli ara sebebiyle verilen arada Yukatel Denizlispor hazırlıklarına ise bugün başladı. Yönetim kurulu tarafından yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasıyla Erol Bulut, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımla vedalaştı.EMRE BELÖZOĞU YARIN TAKIMIN BAŞINDA YER ALACAK

Fenerbahçe'de sezonun geri kalan haftalarında ise teknik sorumlu olarak sportif direktör Emre Belözoğlu görev alacak. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu, yarın takımın başında yer alacak.

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