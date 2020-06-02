Erol Bulut Fenerbahçe için gemileri yaktı! Tazminatsız...

Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri yükseliyor... Erol Bulut da yeni kontrat için tek bir şart koştu: Fenerbahçe beni isterse, tazminatsız bir şekilde ayrılacağıma yönelik madde olsun.'







'Başka yönetim gelirse!'



Bu talebe karşılık başkan Hasan Çavuşoğlu, kendisinin söz verdiğini bu nedenle maddeye gerek olmadığını belirtti. Bunun üzerine Erol Bulut, "Başkanım, size güveniyorum ama ileride siz giderseniz ve yeni bir yönetim gelirse bana sorun çıkartabilir" yanıtını verdi.



Taraflar özel madde konusunda anlaşma sağlayamayınca, Bulut, sözleşme uzatma görüşmelerinden çekildi. Başarılı teknik adam, Türkiye Kupası'nı kazanarak Alanyaspor'a tarihi bir başarıyla veda etmeyi hedefliyor.



'Allegri'yi çok beğeniyorum'



Erol Bulut, TFF'nin yayın organı Tam Saha Dergisi'ne röportaj verdi. Genç teknik adam,"Yurt içinden olsun, yurt dışından olsun teklifler var. Bunları en iyi şekilde değerlendireceğim" dedi.



Bulut, hiçbir teknik adamı örnek almadığını söyleyerek, "Ancak takip ettiklerim var. Bunların başında Juventus'un eski hocası Massimiliano Allegri geliyor. Kendisini çok beğeniyorum. Ayrıca Antonio Conte'yi de çok beğeniyorum. Jürgen Klopp da değerli bir teknik adam" diye konuştu. Erol Bulut, Başakşehir döneminde kendisine güvenerek teknik ekibine alan Abdullah Avcı'ya her zaman teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.



