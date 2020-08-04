Erol Bulut Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi başlıyor. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başında başarılı bir grafik çizen 45 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibine veda etti ve sarı-lacivertli takımla anlaştı.

Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye imza atacak olan Erol Bulut, Almanya'daki kısa tatilinin ardından İstanbul'a geldi.

EŞİ UÇAKTA RAHATSIZLANDI

Erol Bulut'un eşi uçakta bir rahatsızlık geçirdi. İnişten sonra Erol Bulut, eşini görevlilerin yardımıyla tekerlekli sandalyede acil sağlık alanına götürdü. DHA muhabirlerinin 'Hocam hoş geldiniz, bir şey söylemek ister misiniz?' şeklindeki sorusuna Bulut; 'Şu an konuşacak durumda değilim arkadaşlar, görüyorsunuz...' diye yanıt verdi.

??Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör Erol Bulut İstanbul'a geldi

??Erol Bulut, uçakla ufak bir rahatsızlık geçiren eşini, alanda bulunan ilk yardım bölümüne götürdü

(ÖZEL - @mustafakintr @olgucankalkan/ DHA) pic.twitter.com/3EmRhzX5gh

— DHA Spor (@dhaspor) August 4, 2020