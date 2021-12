Erol Bulut: "Fenerbahçe maçında hak ettiğimiz 3 puanı aldık" - Son Dakika

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe maçında 4 ayrı sistemle oynayarak hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Kayserispor'u da yenerek deplasman şanssızlığımızı bitirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Gaziantep FK, ligin 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Öğle saatlerine doğru başlayan antrenmana bütün futbolcular katıldı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-2'lik Fenerbahçe galibiyeti ve deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE MAÇINDA HAK ETTİĞİMİZ BİR 3 PUAN ALDIK"

Fenerbahçe karşısında iyi futbol oynayarak hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ederek yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Sonuçta da hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. İç sahada performansımız iyiydi, bunu Fenerbahçe maçında da gösterdik. Bu performansı dış saha maçlarında da göstermek istiyoruz. Deplasman maçlarında da şeytanın bacağını kırmak istiyoruz" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINI DÖRT AYRI SİSTEMLE OYNADIK"

Fenerbahçe karşısında maç içerisinde 4 ayrı sistemle oynadıklarını açıklayan Erol Bulut, "Fenerbahçe maçında 4'lü sistemle yani 4-2-3-1'le başladık. Ondan sonra maç içerisinde 3 kez daha sistem değiştirdik. Yani toplam 4 kez sistem değiştirdik. Maç içerisinde ara ara 5-2-1-2, 5-3-2, 5-4-1 gibi sistemleri oynadık. Bu sistemleri hep çalışıyoruz. Tek bir sistem üzerine değil, birkaç sistemle oynuyoruz ama an felsefemiz aynı. Bunu da oyuncularımız 90 dakika boyunca iyi uyguladık" diye konuştu.

"FİGUEİREDO BELKİ DE YILIN GOLÜNÜ ATTI AMA TAKIM OLARAK İYİ OYNADIK"

Maçın yıldızlarından Joao Figueiredo'nun performansı ve attığı gollerle ilgili de açıklama yapan Erol Bulut, "Joao'nun attığı ilk gol mükemmel bir goldü. Belki de yılın gollerinden birini attı. Sadece Joao değil takım olarak çok iyiydik. Üçüncü golün hazırlanışı da takım açısından çok iyiydi. Baktığımız zaman maç içerisinde yakaladığımız bazı pozisyonları değerlendirebilseydik sonuç çok daha farklı olabilirdi. Sonuç olarak 3 gol atarak galip geldiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİSPOR'U YENEREK DEPLASMAN ŞANSSIZLIĞIMIZI BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Kayserispor maçı ile deplasmandaki kötü gidişatlarını bitirmek istediklerini söyleyen Erol Bulut, "Kayserispor ile deplasmanda zorlu ve önemli bir maç oynayacağız. Kayseri maçının iki takım için iyi bir maç olmasını istiyoruz. O maçta inşallah stada dolu olur, çünkü futbol taraftarla güzeldir. Kayseri taraftarı da stadı doldurur ve herkese güzel bir maç izletiriz. Maçın sonunda da 3 puan alıp Gaziantep'e dönmek istiyoruz. Onlar da galip gelmek isteyecektir ama biz 3 puan alarak orta sıralara ve üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyoruz. Kayseri deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"İLK YARININ SON 3 MAÇINDA 3 GALİBİYET HEDEFLİYORUZ"

Ligin ilk yarısında kalan 3 maçtan 3 galibiyet hedeflediklerini belirten Erol Bulut, "Ligin ilk yarısının bitmesine 3 maç kaldı. Bu 3 maçtan 3 galibiyet alarak 9 puanla puanımızı 30'a çıkarmak ve ilk yarıyı öyle kapatmak istiyoruz. Bugüne kadar oynadığımız maçlardaki futbollar, yakaladığımız pozisyonlarla en az 5-6 puan daha fazlamız olması gerekiyordu ama olmadı. Son 3 maçta 3 galibiyet alarak ilk yarıyı kapatmak istiyoruz. İkinci yarıya da yapacağımız birkaç transferle en iyi şekilde girmek ve sezonu en iyi noktada bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLAR SADECE BÜYÜK MAÇLARDA DEĞİL HER MAÇ YANIMIZDA OLSUN"

Taraftarların kendilerine sadece büyük maçlarda değil, her maç destek olmasını beklediklerini de aktaran Bulut, "Taraftarlar büyük maçlarda bizi daha çok destekliyor. Taraftarlarımız Fenerbahçe maçında da bizi iyi destekledi ama sezon içerisinde sadece büyük maçlar yok. Diğer maçlar da var. Taraftarlarımızın her maç bizim yanımızda olarak bize destek vermelerini istiyoruz. Biz de onlara iyi futbol ve galibiyetler sunmak istiyoruz. Fenerbahçe maçında da bize, futbolculara ve kulübe olan destekleri için taraftarlara çok teşekkür ediyoruz. Her maç bizim yanımızda olmaya devam etsinler" diye konuştu.

(Said Vakkas Yağcı - Ahmet Demir-İHA)