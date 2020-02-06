Erol Bulut, Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Erol Bulut, Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi - Son Dakika Spor

Erol Bulut, Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut, Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.


Süper Lig'de haftasonu karşılaşacakları Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Erol Bulut, "Acı bir günümüzde çok fazla konuşacak bir şey yok. Bir maç oynadık, 2-0 kazandık. İlk maç, daha bitmiş bir şey yok. Takım iyi oynadı, iyi mücadele ettik, çok koştuk. 1-2 gol daha atabilirdik, pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Verilen mücadeleden mutluyum. Bunu Fenerbahçe maçına da taşımamız lazım, inşallah orada da iyi mücadele veririz. İyi dinlenip İstanbul'a gittikten sonra gerisini düşünürüz." dedi.


"BU SENE KUPA OLACAK"


Erol Bulut, "Hedefiniz nedir?" sorusuna ise, "Hedefimiz en iyisini yapabilmek. Alanyaspor geçen sezon sıralamada 9. bitirdi, amacımız daha iyisini yapabilmek. Bizi konuşmasınlar, diğerlerini konuşsunlar. Nasipse, bu sene kupa olacak inşallah." diye cevap verdi.


Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:49 
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