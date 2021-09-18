Erol Bulut: "Galibiyetle ayrılabilirdik"

Gaziantep FK Teknik Direktör Erol Bulut, Sivasspor maçın ardından, "Maçı kazanmaya çalıştık. Maçta her şeyimizi ortaya koyduk diyebilirim. Yakaladığımız pozisyonlarda biraz daha şanslı olsaydık. Buradan 2-1 galibiyetle ayrılabilirdik" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Gaziantep FK'de Teknik Direktör Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Bulut, "Bugün 90 dakikada çok ayrı iki 45 dakika izledik. İlk yarı bizim oyuna başlamak istediğimiz ama gerçekleştiremediğimiz rakipten uzak iki mücadeleye de istediğimiz şekilde giremedik. Rakibin hücum yollarında ne yapmak istediğini gayet iyi bildiğimiz halde genellikle kanatlara topu aktarıp oradan ortalarla pozisyon bulmaya çalışıyorlar. Nitekim ilk golü bize bu şekil attılar. Bizim ilk 45 dakika konsantrasyonumuz üst düzeyde değildi. Ama ikinci yarı bambaşka bir Gaziantep Futbol Kulübü izlettirdik herkese. Oyuna giren futbolcularımız büyük katkı sağladı. Maçı kazanmaya çalıştık. Maçta her şeyimizi ortaya koyduk diyebilirim. Yakaladığımız pozisyonlarda biraz daha şanslı olsaydık. Buradan 2-1 galibiyetle ayrılabilirdik. Ama 1-1 de bizim adımıza iyi bir sonuç. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" diye konuştu. - SİVAS