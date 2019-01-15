Son Dakika Haberleri: Erol Bulut: "Galip Gelerek Yolumuza Başlayacağız"

Erol Bulut: "Galip Gelerek Yolumuza Başlayacağız"

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk edeceği Göztepe maçının hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:37 Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
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