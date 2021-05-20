Erol Bulut, Gaziantep FK ile her konuda anlaştı

Süper Lig'de sezonu 9. sırada tamamlayan Gaziantep FK, Erol Bulut'la yola devam etmeye hazırlanıyor. Marius Sumudica sonrası göreve gelen Ricardo Sa Pinto ile yollarını ayıran Gaziantep ekibi, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut ile kesin olarak anlaşma sağladı.

2 YILLIK ANLAŞMA İMZALAYACAK

Uzun süredir Erol Bulut ile anlaşma zemini arayan kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde sözleşme şartlarını netleştirdi. Bulut, yeni takımı ile 2 yıllık mukavele imzalayacak.